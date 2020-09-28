https://ria.ru/20200928/belorusy-1577887928.html

Более 320 белорусам разрешили въехать в Литву по гуманитарным причинам

Более 320 гражданам Белоруссии разрешили въехать в Литву по гуманитарным причинам, передает Sputnik Литва со ссылкой на министерство внутренних дел балтийской... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T14:14

2020-09-28T14:14

2020-09-28T14:14

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

литва

в мире

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<strong>ВИЛЬНЮС, 28 сен - РИА Новости.</strong> Более 320 гражданам <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> разрешили въехать в Литву по гуманитарным причинам, передает Sputnik Литва со ссылкой на министерство внутренних дел балтийской республики.Как уточняет агентство, речь идет о разрешениях, которые выдаются после предложения министерства иностранных дел о въезде иностранца в <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литву</a> "по особым гуманитарным причинам, например, из-за политических обстоятельств или других угроз"."Количество приезжающих постоянно меняется, мы ежедневно получаем заявки на разрешение на въезд в Литву, но мы также видим, что многие граждане Беларуси еще не воспользовались этой возможностью, я не сомневаюсь, что решение о выезде из страны очень сложное", - приводит Sputnik слова Тамашунене.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200921/belorussiya-1577531235.html

Sergej Vox забрали бы сразу всех недовольных да и дело с концом 18

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире