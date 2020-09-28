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Москвичей попросили не кормить белок в парках до зимы
Специалисты Мосприроды просят не кормить белок в парках столицы до зимы, чтобы они не теряли навык поиска еды, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T15:45
2020-09-28T15:45
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Mospriroda/" target="_blank" data-auto="true">Мосприроды</a> просят не кормить белок в парках <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">столицы</a> до зимы, чтобы они не теряли навык поиска еды, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что даже в мягкую и малоснежную зиму дикие животные способны сами добыть себе пропитание в естественных условиях."В человеческой помощи и заботе белки нуждаются только холодной зимой, в сильные морозы или после образования наледи из-за перепада температур. Они обрадуются сухофруктам, орехам, желудям, нежареным и несолёным семечкам. Но при этом помните, что кормить животных с рук запрещено - у милой белочки острые зубки и она может быть переносчиком опасных болезней", - уточняется в сообщении.
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мосприрода, москва, общество

Москвичей попросили не кормить белок в парках до зимы

15:45 28.09.2020
953
© РИА Новости / Евгений ОдиноковБелка
Белка - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Специалисты Мосприроды просят не кормить белок в парках столицы до зимы, чтобы они не теряли навык поиска еды, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Специалисты Мосприроды просят не кормить белок в парках до зимы, чтобы они не потеряли навык поиска еды. На московских природных территориях созданы естественные условия обитания диких животных, в том числе белок. В осенний период природных даров достаточно, чтобы белки сделали запасы на зиму", - говорится в сообщении.
Отмечается, что даже в мягкую и малоснежную зиму дикие животные способны сами добыть себе пропитание в естественных условиях.
"В человеческой помощи и заботе белки нуждаются только холодной зимой, в сильные морозы или после образования наледи из-за перепада температур. Они обрадуются сухофруктам, орехам, желудям, нежареным и несолёным семечкам. Но при этом помните, что кормить животных с рук запрещено - у милой белочки острые зубки и она может быть переносчиком опасных болезней", - уточняется в сообщении.
Белка в Нескучном саду в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2020
12 июня, 17:03
Парк Горького рассказал москвичам, чем нельзя кормить белок
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаМоскваОбщество
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