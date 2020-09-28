https://ria.ru/20200928/belka-1577894613.html

Москвичей попросили не кормить белок в парках до зимы

Специалисты Мосприроды просят не кормить белок в парках столицы до зимы, чтобы они не теряли навык поиска еды, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T15:45

2020-09-28T15:45

2020-09-28T15:45

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосприрода

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577710997_0:294:2789:1862_1400x0_80_0_0_6082bf358542ba06bddd1aedf27978cc.jpg

<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Mospriroda/" target="_blank" data-auto="true">Мосприроды</a> просят не кормить белок в парках <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">столицы</a> до зимы, чтобы они не теряли навык поиска еды, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что даже в мягкую и малоснежную зиму дикие животные способны сами добыть себе пропитание в естественных условиях."В человеческой помощи и заботе белки нуждаются только холодной зимой, в сильные морозы или после образования наледи из-за перепада температур. Они обрадуются сухофруктам, орехам, желудям, нежареным и несолёным семечкам. Но при этом помните, что кормить животных с рук запрещено - у милой белочки острые зубки и она может быть переносчиком опасных болезней", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20200612/1572861727.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, москва, общество