https://ria.ru/20200928/belka-1577894613.html
Москвичей попросили не кормить белок в парках до зимы
Специалисты Мосприроды просят не кормить белок в парках столицы до зимы, чтобы они не теряли навык поиска еды, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T15:45
2020-09-28T15:45
2020-09-28T15:45
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мосприрода
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Mospriroda/" target="_blank" data-auto="true">Мосприроды</a> просят не кормить белок в парках <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">столицы</a> до зимы, чтобы они не теряли навык поиска еды, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что даже в мягкую и малоснежную зиму дикие животные способны сами добыть себе пропитание в естественных условиях."В человеческой помощи и заботе белки нуждаются только холодной зимой, в сильные морозы или после образования наледи из-за перепада температур. Они обрадуются сухофруктам, орехам, желудям, нежареным и несолёным семечкам. Но при этом помните, что кормить животных с рук запрещено - у милой белочки острые зубки и она может быть переносчиком опасных болезней", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20200612/1572861727.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосприрода, москва, общество