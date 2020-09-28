https://ria.ru/20200928/bednost-1577867340.html

Кудрин призвал принять дополнительные меры для борьбы с бедностью

Количество россиян, которые не могут обеспечить себя даже самым необходимым, за первое полугодие текущего года увеличилось более чем на миллион и превысило 20... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T10:25

2020-09-28T10:25

2020-09-28T10:25

алексей кудрин

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Количество россиян, которые не могут обеспечить себя даже самым необходимым, за первое полугодие текущего года увеличилось более чем на миллион и превысило 20 миллионов человек, власти должны принять дополнительные меры поддержки населения, учитывая, что деньги в бюджете для этого есть, заявил глава Счетной палаты <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кудрин</a> в интервью <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank">RT.</a>Он отметил, что российская экономика по ряду причин лучше справляется с кризисом, чем это было в 2009 году, когда российский ВВП просел на 8%."Думаю, можно было бы сделать исключение из бюджетного правила в этом году. Даже если бы мы потратили треть, или половину средств ФНБ, для такого критического особого года, это было бы не страшно", - сказал он.Он напомнил, что за 2019 год в ФНБ было накоплено 3,3 триллиона рублей, они были перечислены в фонд в этом году, в то время как траты фонда составили всего около 350 миллиардов рублей. Таким образом, по его словам, российский бюджет находится в зоне безопасности.

https://ria.ru/20200909/bednost-1577008620.html

https://ria.ru/20200722/1574723972.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей кудрин, экономика