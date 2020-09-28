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https://ria.ru/20200928/bednost-1577867340.html
Кудрин призвал принять дополнительные меры для борьбы с бедностью
Количество россиян, которые не могут обеспечить себя даже самым необходимым, за первое полугодие текущего года увеличилось более чем на миллион и превысило 20... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T10:25
2020-09-28T10:25
алексей кудрин
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Количество россиян, которые не могут обеспечить себя даже самым необходимым, за первое полугодие текущего года увеличилось более чем на миллион и превысило 20 миллионов человек, власти должны принять дополнительные меры поддержки населения, учитывая, что деньги в бюджете для этого есть, заявил глава Счетной палаты <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кудрин</a> в интервью <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank">RT.</a>Он отметил, что российская экономика по ряду причин лучше справляется с кризисом, чем это было в 2009 году, когда российский ВВП просел на 8%."Думаю, можно было бы сделать исключение из бюджетного правила в этом году. Даже если бы мы потратили треть, или половину средств ФНБ, для такого критического особого года, это было бы не страшно", - сказал он.Он напомнил, что за 2019 год в ФНБ было накоплено 3,3 триллиона рублей, они были перечислены в фонд в этом году, в то время как траты фонда составили всего около 350 миллиардов рублей. Таким образом, по его словам, российский бюджет находится в зоне безопасности.
https://ria.ru/20200909/bednost-1577008620.html
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алексей кудрин, экономика

Кудрин призвал принять дополнительные меры для борьбы с бедностью

10:25 28.09.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЖенщина расплачивается в кассе
Женщина расплачивается в кассе - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Количество россиян, которые не могут обеспечить себя даже самым необходимым, за первое полугодие текущего года увеличилось более чем на миллион и превысило 20 миллионов человек, власти должны принять дополнительные меры поддержки населения, учитывая, что деньги в бюджете для этого есть, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью RT.
"Нужно обратить внимание на положение населения. У нас за первую половину 2020 года количество бедных граждан увеличилось более чем на миллион человек. То есть речь идет о семьях, которые, как правило, не могут обеспечивать себя даже самым необходимым. Зачастую это семьи, в которых дети ходят в школу или готовятся поступать в университет. В настоящий момент количество бедных превысило 20 миллионов. Это означает, что правительству нужны дополнительные меры по снижению бедности и по помощи населению. У правительства есть на это средства", - сказал Кудрин.
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Он отметил, что российская экономика по ряду причин лучше справляется с кризисом, чем это было в 2009 году, когда российский ВВП просел на 8%.
"Но даже сейчас мы переживаем особые другие механизмы кризиса, связанные не с кредитоспособностью компаний и спросом их продукции на рынках, а с остановкой предприятий, потому что нужно было обеспечить безопасность людей. В этом смысле требуется дополнительная поддержка и бизнеса, и населения, чтобы избежать дальнейшего обеднения", - заявил Кудрин.
"Думаю, можно было бы сделать исключение из бюджетного правила в этом году. Даже если бы мы потратили треть, или половину средств ФНБ, для такого критического особого года, это было бы не страшно", - сказал он.
Он напомнил, что за 2019 год в ФНБ было накоплено 3,3 триллиона рублей, они были перечислены в фонд в этом году, в то время как траты фонда составили всего около 350 миллиардов рублей. Таким образом, по его словам, российский бюджет находится в зоне безопасности.
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