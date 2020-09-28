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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/azerbaydzhan-1577897617.html
Азербайджан заявил о точечных ударах по армянской боевой технике
Минобороны Азербайджана заявило о точечных ударах армии страны по нескольким единицам боевой техники ВС Армении, видео операции размещено на сайте военного... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T16:22
2020-09-28T16:23
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 28 сен – РИА Новости.</strong> Минобороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> заявило о точечных ударах армии страны по нескольким единицам боевой техники ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a>, видео операции размещено на <a href="https://mod.gov.az/ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> военного ведомства."В результате точных ударов подразделений азербайджанской армии на различных направлениях фронта было уничтожено ещё несколько единиц боевой техники вооружённых сил Армении. На видео представлены кадры поражения боевой техники противника", - говорится в заявлении минобороны.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200928/armeniya-1577888459.html
https://ria.ru/20200928/kitay-1577871573.html
нагорно-карабахская республика
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обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

Азербайджан заявил о точечных ударах по армянской боевой технике

16:22 28.09.2020 (обновлено: 16:23 28.09.2020)
1611
© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАртиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Асатур Есаянц
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БАКУ, 28 сен – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о точечных ударах армии страны по нескольким единицам боевой техники ВС Армении, видео операции размещено на сайте военного ведомства.
"В результате точных ударов подразделений азербайджанской армии на различных направлениях фронта было уничтожено ещё несколько единиц боевой техники вооружённых сил Армении. На видео представлены кадры поражения боевой техники противника", - говорится в заявлении минобороны.
Армянские военные на позициях у границы Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 14:26Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Армении приняли заявление, осуждающее действия Азербайджана в Карабахе
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Тертерском районе Азербайджана - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 10:57Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Китай призвал Армению и Азербайджан к сдержанности
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
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