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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/azerbaydzhan-1577864750.html
Минобороны Азербайджана показало видео уничтожения армянских танков
Министерство обороны Азербайджана опубликовало на YouTube видео удара по армянским танкам. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T09:13
2020-09-28T12:21
минобороны армении
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> опубликовало на <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> видео удара по армянским танкам.Ситуация на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> обострилась накануне утром. Власти непризнанной республики заявили об артиллерийском обстреле со стороны Азербайджана и о жертвах среди мирного населения. Вину за эскалацию конфликта Ереван и Баку возлагают друг на друга. Минобороны Армении заявило, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана, в Баку утверждают, что огонь открыли армянские военные.Российский МИД призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь и начать переговоры.Армения и НКР ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Позже власти Азербайджана также ввели военное положение на части своей территории. Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года проводятся переговоры о мирном урегулировании конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, а Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200928/azerbaydzhan-1577864496.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303786.html
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минобороны армении, россия, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения

Минобороны Азербайджана показало видео уничтожения армянских танков

09:13 28.09.2020 (обновлено: 12:21 28.09.2020)
13404
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана опубликовало на YouTube видео удара по армянским танкам.

"Еще два танка Вооруженных сил Армении уничтожены точным огнем наших подразделений", — говорится в описании к видео.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась накануне утром. Власти непризнанной республики заявили об артиллерийском обстреле со стороны Азербайджана и о жертвах среди мирного населения.
Вину за эскалацию конфликта Ереван и Баку возлагают друг на друга. Минобороны Армении заявило, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана, в Баку утверждают, что огонь открыли армянские военные.
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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Российский МИД призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь и начать переговоры.
Армения и НКР ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Позже власти Азербайджана также ввели военное положение на части своей территории.
Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года проводятся переговоры о мирном урегулировании конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, а Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля, 21:39Сказано в эфире
Что происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АрменииРоссияОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШААзербайджанАрмения
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