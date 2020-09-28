Минобороны Азербайджана показало видео уничтожения армянских танков
09:13 28.09.2020 (обновлено: 12:21 28.09.2020)
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана опубликовало на YouTube видео удара по армянским танкам.
"Еще два танка Вооруженных сил Армении уничтожены точным огнем наших подразделений", — говорится в описании к видео.
Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась накануне утром. Власти непризнанной республики заявили об артиллерийском обстреле со стороны Азербайджана и о жертвах среди мирного населения.
Вину за эскалацию конфликта Ереван и Баку возлагают друг на друга. Минобороны Армении заявило, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана, в Баку утверждают, что огонь открыли армянские военные.
Российский МИД призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь и начать переговоры.
Армения и НКР ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Позже власти Азербайджана также ввели военное положение на части своей территории.
Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года проводятся переговоры о мирном урегулировании конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, а Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
13 июля, 21:39Сказано в эфиреЧто происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.