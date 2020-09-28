https://ria.ru/20200928/avto-1577893456.html
В России могут изменить требования к эксплуатации автомобилей
МВД России подготовило проект постановления, вносящий изменения в перечень неисправностей, с которыми нельзя эксплуатировать автомобиль, в их числе дефекты... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T15:24
2020-09-28T15:24
2020-09-28T15:24
таможенный союз
авто
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF/" target="_blank">МВД России</a> подготовило проект постановления, вносящий изменения в перечень неисправностей, с которыми нельзя эксплуатировать автомобиль, в их числе дефекты рулевого управления и коррозия тормозной системы.В проекте, опубликованном в понедельник на портале проектов нормативно-правовых актов, отмечается, что постановление вступит в силу с 1 июня 2021 года, а документ разработан для "гармонизации перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств с требованиями технического регламента <a href="http://ria.ru/organization_Tamozhennyjj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Таможенного союза</a> "О безопасности колесных транспортных средств".Согласно проекту, перечень неисправностей, при наличии которых нельзя эксплуатировать транспортное средство, будет расширен и конкретизирован по сравнению с действующей версией.В частности, в проекте прописано, что эксплуатация автомобиля будет запрещена при "наличии коррозии в тормозной системе, грозящей потерей герметичности или разрушением". Или если "глушители шума истечения сжатого воздуха из тормозной системы у транспортных средств с пневматическими тормозными системами негерметично закреплены и неисправны".Кроме того, использовать автомобиль будет нельзя, если "в рулевом механизме и рулевом приводе применяются детали со следами остаточной деформации, трещинами и другими дефектами". Также нельзя эксплуатировать транспортное средство, если "происходит самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения при работающем двигателе, вопреки желанию и ожиданиям водителя", следует из документа.Предполагается, что нельзя будет ездить на автомобиле, если отсутствуют или не работают устройства фароочистки и автоматического корректирующего устройства угла наклона фар, "предусмотренные эксплуатационной документацией транспортного средства".Проект документа сейчас находится на стадии публичного обсуждения.
https://ria.ru/20200915/avto-1577284917.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таможенный союз, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), экономика
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. МВД России
подготовило проект постановления, вносящий изменения в перечень неисправностей, с которыми нельзя эксплуатировать автомобиль, в их числе дефекты рулевого управления и коррозия тормозной системы.
В проекте, опубликованном в понедельник на портале проектов нормативно-правовых актов, отмечается, что постановление вступит в силу с 1 июня 2021 года, а документ разработан для "гармонизации перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств с требованиями технического регламента Таможенного союза
"О безопасности колесных транспортных средств".
Согласно проекту, перечень неисправностей, при наличии которых нельзя эксплуатировать транспортное средство, будет расширен и конкретизирован по сравнению с действующей версией.
В частности, в проекте прописано, что эксплуатация автомобиля будет запрещена при "наличии коррозии в тормозной системе, грозящей потерей герметичности или разрушением". Или если "глушители шума истечения сжатого воздуха из тормозной системы у транспортных средств с пневматическими тормозными системами негерметично закреплены и неисправны".
Кроме того, использовать автомобиль будет нельзя, если "в рулевом механизме и рулевом приводе применяются детали со следами остаточной деформации, трещинами и другими дефектами". Также нельзя эксплуатировать транспортное средство, если "происходит самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения при работающем двигателе, вопреки желанию и ожиданиям водителя", следует из документа.
Предполагается, что нельзя будет ездить на автомобиле, если отсутствуют или не работают устройства фароочистки и автоматического корректирующего устройства угла наклона фар, "предусмотренные эксплуатационной документацией транспортного средства".
Проект документа сейчас находится на стадии публичного обсуждения.