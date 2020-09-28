https://ria.ru/20200928/atomnaya-1577861336.html

Путин поздравил работников атомной промышленности с 75-летием отрасли

Россия по праву гордится создателями своей атомной отрасли, благодаря которым страна получила ядерное оружие и тем самым оказалась на десятилетия вперед... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T02:37

2020-09-28T02:37

2020-09-28T10:23

россия

владимир путин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Россия по праву гордится создателями своей атомной отрасли, благодаря которым страна получила ядерное оружие и тем самым оказалась на десятилетия вперед защищена от агрессии, а также стала первопроходцем в мирном атоме, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в поздравлении по случаю Дня работника атомной промышленности."В этом году отечественная атомная отрасль отмечает свое 75-летие. И сейчас самые теплые поздравления и пожелания хочу передать ветеранам, тем, кто в трудные послевоенные и даже военные годы и в последующие десятилетия закладывал и развивал прочные основы атомной индустрии", - сказал он в поздравлении, показанном в эфире телеканала "Россия 24".Путин особо отметил и то, что "именно наша страна в те годы стала первопроходцем в использовании атомной энергии в мирных целях, что открыло колоссальные горизонты для социально-экономического развития регионов, промышленности, социальной сферы, для освоения просторов Арктики".Отдельные слова благодарности за преданность профессии Путин выразил людям, которые сохранили отечественную атомную отрасль в 1990-е годы. "Порой не получая зарплаты, на одном чувстве долга, они оставались на своих постах, обеспечивали безопасность объектов. Потому что просто не могли поступить иначе", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20200928/atomnaya-1577794774.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, москва, общество