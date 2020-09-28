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Путин поздравил работников атомной промышленности с 75-летием отрасли
Россия по праву гордится создателями своей атомной отрасли, благодаря которым страна получила ядерное оружие и тем самым оказалась на десятилетия вперед... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T02:37
2020-09-28T10:23
россия
владимир путин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Россия по праву гордится создателями своей атомной отрасли, благодаря которым страна получила ядерное оружие и тем самым оказалась на десятилетия вперед защищена от агрессии, а также стала первопроходцем в мирном атоме, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в поздравлении по случаю Дня работника атомной промышленности."В этом году отечественная атомная отрасль отмечает свое 75-летие. И сейчас самые теплые поздравления и пожелания хочу передать ветеранам, тем, кто в трудные послевоенные и даже военные годы и в последующие десятилетия закладывал и развивал прочные основы атомной индустрии", - сказал он в поздравлении, показанном в эфире телеканала "Россия 24".Путин особо отметил и то, что "именно наша страна в те годы стала первопроходцем в использовании атомной энергии в мирных целях, что открыло колоссальные горизонты для социально-экономического развития регионов, промышленности, социальной сферы, для освоения просторов Арктики".Отдельные слова благодарности за преданность профессии Путин выразил людям, которые сохранили отечественную атомную отрасль в 1990-е годы. "Порой не получая зарплаты, на одном чувстве долга, они оставались на своих постах, обеспечивали безопасность объектов. Потому что просто не могли поступить иначе", - подчеркнул президент.
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россия
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россия, владимир путин, москва, общество

Путин поздравил работников атомной промышленности с 75-летием отрасли

02:37 28.09.2020 (обновлено: 10:23 28.09.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравляет работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником - Днем работника атомной промышленности
Президент РФ Владимир Путин поздравляет работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником - Днем работника атомной промышленности - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россия по праву гордится создателями своей атомной отрасли, благодаря которым страна получила ядерное оружие и тем самым оказалась на десятилетия вперед защищена от агрессии, а также стала первопроходцем в мирном атоме, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня работника атомной промышленности.
"В этом году отечественная атомная отрасль отмечает свое 75-летие. И сейчас самые теплые поздравления и пожелания хочу передать ветеранам, тем, кто в трудные послевоенные и даже военные годы и в последующие десятилетия закладывал и развивал прочные основы атомной индустрии", - сказал он в поздравлении, показанном в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы по праву гордимся выдающимися учеными, конструкторами, инженерами, рабочими, стоявшими у истоков советского атомного проекта, когда для судьбы нашего отечества решалось очень многое, когда отсчет времени шел буквально на месяцы и недели. Они сделали, казалось бы, невозможное - в кратчайшие сроки с нуля создали новую отрасль, страна получила ядерное оружие. А это означало главное - покачнувшийся было стратегический баланс восстановлен, безнаказанная агрессия против нашего народа стала невозможной. Мир, национальная безопасность державы гарантированы на десятилетия вперед", - отметил глава государства.
Путин особо отметил и то, что "именно наша страна в те годы стала первопроходцем в использовании атомной энергии в мирных целях, что открыло колоссальные горизонты для социально-экономического развития регионов, промышленности, социальной сферы, для освоения просторов Арктики".
Отдельные слова благодарности за преданность профессии Путин выразил людям, которые сохранили отечественную атомную отрасль в 1990-е годы. "Порой не получая зарплаты, на одном чувстве долга, они оставались на своих постах, обеспечивали безопасность объектов. Потому что просто не могли поступить иначе", - подчеркнул президент.
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Вчера, 00:31
День работника атомной промышленности в России
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РоссияВладимир ПутинМоскваОбщество
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