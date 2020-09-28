https://ria.ru/20200928/atomnaya-1577861260.html

Путин рассказал об атомном потенциале России

Россия будет укреплять потенциал атомной отрасли, говорится в поздравлении Владимира Путина по случаю Дня работника атомной промышленности. В этом году отрасль... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T02:33

2020-09-28T02:33

2020-09-28T10:23

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

владимир путин

москва

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Россия будет укреплять потенциал атомной отрасли, говорится в поздравлении <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> по случаю Дня работника атомной промышленности. В этом году отрасль отмечает 75-летие.Глава государства подчеркнул, что динамичное развитие отечественного атомного комплекса сегодня, а также восстановление престижа и привлекательности для молодежи работы в этой сфере доказывают, что "такой потенциал у России есть". "И мы будем его последовательно укреплять, достойно отвечая на геополитические и технологические вызовы XXI века", — заключил Путин.Госкорпорация "<u><a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/">Росатом</a></u>" входит в десятку крупнейших компаний страны. Холдинг объединяет активы в энергетике, машиностроении, строительстве — всего около 400 предприятий и организаций с общим штатом более 250 тысяч человек.Компания совместно с Минобороны гарантирует реализацию политики в области ядерного сдерживания, а также выполняет гособоронзаказ. Кроме того, "Росатом" — крупнейший производитель электроэнергии в России.

https://ria.ru/20200928/atomnaya-1577861169.html

https://ria.ru/20200928/atomnaya-1577794774.html

spammailsundwerbung опять старик сказки рассказывает как у нас всё хорошо и потенциально 126

Aleksandr63s Российская атомная отрасль это просто —Отлично! Класс! Здорово! За неё я спокоен и горд! ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯ 103

31

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, москва, экономика