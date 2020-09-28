Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200928/atomnaya-1577861260.html
Путин рассказал об атомном потенциале России
Россия будет укреплять потенциал атомной отрасли, говорится в поздравлении Владимира Путина по случаю Дня работника атомной промышленности. В этом году отрасль... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T02:33
2020-09-28T10:23
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577867745_0:353:3014:2048_1400x0_80_0_0_96a5866dde2c63b3a3f4e5f819ccc847.jpg
<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Россия будет укреплять потенциал атомной отрасли, говорится в поздравлении <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> по случаю Дня работника атомной промышленности. В этом году отрасль отмечает 75-летие.Глава государства подчеркнул, что динамичное развитие отечественного атомного комплекса сегодня, а также восстановление престижа и привлекательности для молодежи работы в этой сфере доказывают, что "такой потенциал у России есть". "И мы будем его последовательно укреплять, достойно отвечая на геополитические и технологические вызовы XXI века", — заключил Путин.Госкорпорация "<u><a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/">Росатом</a></u>" входит в десятку крупнейших компаний страны. Холдинг объединяет активы в энергетике, машиностроении, строительстве — всего около 400 предприятий и организаций с общим штатом более 250 тысяч человек.Компания совместно с Минобороны гарантирует реализацию политики в области ядерного сдерживания, а также выполняет гособоронзаказ. Кроме того, "Росатом" — крупнейший производитель электроэнергии в России.
https://ria.ru/20200928/atomnaya-1577861169.html
https://ria.ru/20200928/atomnaya-1577794774.html
опять старик сказки рассказывает как у нас всё хорошо и потенциально
126
Российская атомная отрасль это просто —Отлично! Класс! Здорово! За неё я спокоен и горд! ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
103
31
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577867745_122:0:2853:2048_1400x0_80_0_0_192ced4e1aedc4a963d7953fa53aa819.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, москва, экономика

Путин рассказал об атомном потенциале России

02:33 28.09.2020 (обновлено: 10:23 28.09.2020)
19748
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравляет работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником - Днем работника атомной промышленности
Президент РФ Владимир Путин поздравляет работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником - Днем работника атомной промышленности - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Россия будет укреплять потенциал атомной отрасли, говорится в поздравлении Владимира Путина по случаю Дня работника атомной промышленности. В этом году отрасль отмечает 75-летие.

"История доказывает, что прорывные достижения в такой сложной сфере, как атомная индустрия, не бывают случайными: за ними стоят научные и инженерные школы, системная работа десятков предприятий и тысяч людей, качественное образование и система подготовки кадров", — сказал президент. Ролик показали в эфире телеканала "Россия 24".

Глава государства подчеркнул, что динамичное развитие отечественного атомного комплекса сегодня, а также восстановление престижа и привлекательности для молодежи работы в этой сфере доказывают, что "такой потенциал у России есть".
"И мы будем его последовательно укреплять, достойно отвечая на геополитические и технологические вызовы XXI века", — заключил Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 02:24
Путин рассказал об эффективности атомной отрасли России на фоне COVID-19
Госкорпорация "Росатом" входит в десятку крупнейших компаний страны. Холдинг объединяет активы в энергетике, машиностроении, строительстве — всего около 400 предприятий и организаций с общим штатом более 250 тысяч человек.
Компания совместно с Минобороны гарантирует реализацию политики в области ядерного сдерживания, а также выполняет гособоронзаказ. Кроме того, "Росатом" — крупнейший производитель электроэнергии в России.
Контейнеры (биконусы) с порошком диоксида урана в цехе производства топлива для энергетических реакторов - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 00:31
День работника атомной промышленности в России
3471758542
Обсудить31
РоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир ПутинМоскваЭкономика
Популярные комментарии
опять старик сказки рассказывает как у нас всё хорошо и потенциально
28 сентября, 03:39
sspammailsundwerbung
36102483
Российская атомная отрасль это просто —Отлично! Класс! Здорово! За неё я спокоен и горд! ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
28 сентября, 03:43
Aleksandr63sAleksandr63s
82700014
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk
В Крыму сообщили о появлении американских беспилотников у границ
Андрей Левченко
Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении
Бойцы подразделения особого и специального назначения
В России создают экзоскелет для штурмовых операций
Телеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма Ян Карский. Праведник мира лауреата премии Эмми Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Познер раскритиковал Запад за позицию по отношению к российской вакцине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Лукашенко ответил на призыв Макрона уйти в отставку
Кадр из фильма Милашки
Педофилия, мигранты, тверк: идеальный коктейль для киноскандала
Измерение артериального давления
Невролог назвал необычные признаки приближающегося инсульта
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
Twitter ввел санкции против РИА Новости
Девушка у высокогорного озера Мзы в Абхазии
Назван регион, где больше всего жителей ведет здоровый образ жизни
Города мира. Токио
В Японии рассказали о планах по развитию отношений с Россией
Стенд Facebook на ежегодной конференции для разработчиков F8 в Сан-Хосе, штат Калифорния
Европа останется без "Фейсбука": началась война за инфосуверенитет
Никита Логинов
"Абсолютная неожиданность". Коллеги назвали причину смерти звезды "ДМБ"
Выброска боевых машин десанта (БМД) во время совместных батальонных тактических учений десантников России, Белоруссии и Сербии
"Танк из алюминия": что впервые испытали в небе российские десантники
Остров Шикотан Сахалинской области
Японцы резко раскритиковали удаленную инспекцию Курил новым министром
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Армения показала кадры удара по азербайджанским солдатам
02:05Эксперт рассказал, когда можно запросить видео с камер наблюдения
02:00Названа оптимальная температура для дома
01:35Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"
00:59В России ввели новые правила для отбывающих наказание
00:51Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон
00:47Совбез ООН обсудит обострение в Нагорном Карабахе, сообщил источник
00:37Стала известна причина "таинственной" смерти слонов в Зимбабве
00:28Пашинян призвал Меркель "обуздать" политику Турции в регионе
00:26Названы регионы, где закончилось место на свалках
00:24Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
00:22Госдума обсудит заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
00:18Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
00:14"От слов к делу": Лавров призвал к развитию переговоров в Корее
00:10Лавров рассказал о перспективах урегулирования на Корейском полуострове
00:10Туристы рассказали, какой транспорт считают наиболее безопасным сейчас
00:06Минобороны непризнанной НКР опубликовало имена 84 погибших военных
23:53Франция призвала ЕС запретить финансирование партий из-за рубежа
23:23Итальянский депутат обвинил Эрдогана в эскалации в Карабахе
23:06В Москве умерли более 20 пациентов с коронавирусом впервые с июля
Лента новостейМолния