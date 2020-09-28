Путин рассказал об атомном потенциале России
02:33 28.09.2020 (обновлено: 10:23 28.09.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравляет работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником - Днем работника атомной промышленности
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Россия будет укреплять потенциал атомной отрасли, говорится в поздравлении Владимира Путина по случаю Дня работника атомной промышленности. В этом году отрасль отмечает 75-летие.
"История доказывает, что прорывные достижения в такой сложной сфере, как атомная индустрия, не бывают случайными: за ними стоят научные и инженерные школы, системная работа десятков предприятий и тысяч людей, качественное образование и система подготовки кадров", — сказал президент. Ролик показали в эфире телеканала "Россия 24".
Глава государства подчеркнул, что динамичное развитие отечественного атомного комплекса сегодня, а также восстановление престижа и привлекательности для молодежи работы в этой сфере доказывают, что "такой потенциал у России есть".
"И мы будем его последовательно укреплять, достойно отвечая на геополитические и технологические вызовы XXI века", — заключил Путин.
Госкорпорация "Росатом" входит в десятку крупнейших компаний страны. Холдинг объединяет активы в энергетике, машиностроении, строительстве — всего около 400 предприятий и организаций с общим штатом более 250 тысяч человек.
Компания совместно с Минобороны гарантирует реализацию политики в области ядерного сдерживания, а также выполняет гособоронзаказ. Кроме того, "Росатом" — крупнейший производитель электроэнергии в России.
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