https://ria.ru/20200928/atomnaya-1577861227.html

Путин оценил роль работников атомной отрасли в обеспечении обороны России

Специалисты отечественной атомной отрасли, обладая высочайшей квалификацией и личным мужеством, решают важнейшие задачи по обеспечению обороны России, заявил... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T02:30

2020-09-28T02:30

2020-09-28T02:30

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

владимир путин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577676244_0:0:3084:1735_1400x0_80_0_0_99fe34b58175f6e300ab3fe1ec28d75f.jpg

<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Специалисты отечественной атомной отрасли, обладая высочайшей квалификацией и личным мужеством, решают важнейшие задачи по обеспечению обороны России, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Здесь часто приходится идти неизведанными, непонятными на первый взгляд путями. Этот поиск требует не только высочайшей квалификации, но и личного мужества. Знаю, что именно такие люди, многие из них совсем молодые, решают сейчас важнейшие задачи по обеспечению обороны страны", - добавил Путин.Созданное российскими специалистами вооружение нового поколения способно обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед, отмечал ранее Путин.На протяжении последних лет <a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатом</a> полностью выполняет государственный оборонный заказ. Росатом совместно с министерством обороны РФ и воинскими частями ядерного обеспечения гарантируют реализацию политики России в области ядерного сдерживания. Ядерный оружейный комплекс Росатома не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками. Росатом выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.

https://ria.ru/20200928/atomnaya-1577794774.html

1

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, москва, общество