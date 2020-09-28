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Путин оценил роль работников атомной отрасли в обеспечении обороны России
Специалисты отечественной атомной отрасли, обладая высочайшей квалификацией и личным мужеством, решают важнейшие задачи по обеспечению обороны России, заявил... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T02:30
2020-09-28T02:30
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Специалисты отечественной атомной отрасли, обладая высочайшей квалификацией и личным мужеством, решают важнейшие задачи по обеспечению обороны России, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Здесь часто приходится идти неизведанными, непонятными на первый взгляд путями. Этот поиск требует не только высочайшей квалификации, но и личного мужества. Знаю, что именно такие люди, многие из них совсем молодые, решают сейчас важнейшие задачи по обеспечению обороны страны", - добавил Путин.Созданное российскими специалистами вооружение нового поколения способно обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед, отмечал ранее Путин.На протяжении последних лет <a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатом</a> полностью выполняет государственный оборонный заказ. Росатом совместно с министерством обороны РФ и воинскими частями ядерного обеспечения гарантируют реализацию политики России в области ядерного сдерживания. Ядерный оружейный комплекс Росатома не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками. Росатом выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.
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россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, москва, общество

Путин оценил роль работников атомной отрасли в обеспечении обороны России

02:30 28.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли по случаю 75-летия атомной промышленности
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли по случаю 75-летия атомной промышленности - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Специалисты отечественной атомной отрасли, обладая высочайшей квалификацией и личным мужеством, решают важнейшие задачи по обеспечению обороны России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу особо отметить вклад специалистов отрасли в укрепление ядерного щита России, в разработку и испытание новейших, не имеющих аналогов видов вооружений", - говорится в поздравлении главы государства по случаю Дня работника атомной промышленности, показанном в эфире телеканала "Россия 24".

"Здесь часто приходится идти неизведанными, непонятными на первый взгляд путями. Этот поиск требует не только высочайшей квалификации, но и личного мужества. Знаю, что именно такие люди, многие из них совсем молодые, решают сейчас важнейшие задачи по обеспечению обороны страны", - добавил Путин.
Созданное российскими специалистами вооружение нового поколения способно обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед, отмечал ранее Путин.
На протяжении последних лет Росатом полностью выполняет государственный оборонный заказ. Росатом совместно с министерством обороны РФ и воинскими частями ядерного обеспечения гарантируют реализацию политики России в области ядерного сдерживания. Ядерный оружейный комплекс Росатома не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками. Росатом выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.
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Вчера, 00:31
День работника атомной промышленности в России
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