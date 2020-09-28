https://ria.ru/20200928/atomnaya-1577861198.html

Путин оценил результаты зарубежных проектов "Росатома"

Проекты по строительству АЭС за рубежом, реализуемые госкорпорацией "Росатом", крайне важны – они работают на репутацию России как страны высоких технологий,... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T02:28

2020-09-28T02:28

2020-09-28T02:42

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

владимир путин

москва

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Проекты по строительству АЭС за рубежом, реализуемые госкорпорацией "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатом</a>", крайне важны – они работают на репутацию России как страны высоких технологий, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> по случаю Дня работника атомной промышленности."Сейчас в обойме Росатома на разных этапах реализации проекты по сооружению сразу 25 энергоблоков в 9 странах. Это высочайший результат за всю историю отрасли", - отметил Путин.Как отмечают международные эксперты, Росатом - единственная компания в мире, способная предоставить весь спектр услуг в области атомной энергетики. Речь идет не только о строительстве АЭС в соответствии с самыми современными требованиями безопасности, снабжении их ядерным топливом и выводе из эксплуатации, но и о подготовке национальных кадров, развитии научно-исследовательских работ, технологий ядерной медицины, содействии в создании необходимой нормативно-правовой базы. По существу, Росатом готов "с нуля" создавать атомные отрасли в отдельных странах, помогая своим партнерам совершить технологический рывок.

https://ria.ru/20200928/atomnaya-1577794774.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, москва, экономика