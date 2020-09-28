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https://ria.ru/20200928/atomnaya-1577861198.html
Путин оценил результаты зарубежных проектов "Росатома"
Проекты по строительству АЭС за рубежом, реализуемые госкорпорацией "Росатом", крайне важны – они работают на репутацию России как страны высоких технологий,... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T02:28
2020-09-28T02:42
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
москва
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Проекты по строительству АЭС за рубежом, реализуемые госкорпорацией "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатом</a>", крайне важны – они работают на репутацию России как страны высоких технологий, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> по случаю Дня работника атомной промышленности."Сейчас в обойме Росатома на разных этапах реализации проекты по сооружению сразу 25 энергоблоков в 9 странах. Это высочайший результат за всю историю отрасли", - отметил Путин.Как отмечают международные эксперты, Росатом - единственная компания в мире, способная предоставить весь спектр услуг в области атомной энергетики. Речь идет не только о строительстве АЭС в соответствии с самыми современными требованиями безопасности, снабжении их ядерным топливом и выводе из эксплуатации, но и о подготовке национальных кадров, развитии научно-исследовательских работ, технологий ядерной медицины, содействии в создании необходимой нормативно-правовой базы. По существу, Росатом готов "с нуля" создавать атомные отрасли в отдельных странах, помогая своим партнерам совершить технологический рывок.
https://ria.ru/20200928/atomnaya-1577794774.html
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россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, москва, экономика

Путин оценил результаты зарубежных проектов "Росатома"

02:28 28.09.2020 (обновлено: 02:42 28.09.2020)
1916
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с главами регионов РФ, избранными в ходе региональных выборов
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с главами регионов РФ, избранными в ходе региональных выборов - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Проекты по строительству АЭС за рубежом, реализуемые госкорпорацией "Росатом", крайне важны – они работают на репутацию России как страны высоких технологий, заявил президент РФ Владимир Путин по случаю Дня работника атомной промышленности.

"Крайне важны и международные проекты по строительству и обслуживанию атомных энергоблоков за рубежом. Они тоже работают на репутацию России как страны высоких технологий и интеллекта, серьезного, ответственного партнера, мирового лидера в области современной, чистой атомной энергетики с уникальным сочетанием надежности и безопасности", - говорится в поздравлении работникам отечественной атомной отрасли, показанном в эфире телеканала "Россия 24".

"Сейчас в обойме Росатома на разных этапах реализации проекты по сооружению сразу 25 энергоблоков в 9 странах. Это высочайший результат за всю историю отрасли", - отметил Путин.
Как отмечают международные эксперты, Росатом - единственная компания в мире, способная предоставить весь спектр услуг в области атомной энергетики. Речь идет не только о строительстве АЭС в соответствии с самыми современными требованиями безопасности, снабжении их ядерным топливом и выводе из эксплуатации, но и о подготовке национальных кадров, развитии научно-исследовательских работ, технологий ядерной медицины, содействии в создании необходимой нормативно-правовой базы. По существу, Росатом готов "с нуля" создавать атомные отрасли в отдельных странах, помогая своим партнерам совершить технологический рывок.
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Вчера, 00:31
День работника атомной промышленности в России
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РоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир ПутинМоскваЭкономика
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