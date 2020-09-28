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Путин рассказал об эффективности атомной отрасли России на фоне COVID-19
Отечественная атомная отрасль обеспечивает бесперебойное, в полном объеме энергоснабжение потребителей, в том числе в текущем году в условиях борьбы с... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T02:24
2020-09-28T02:24
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Отечественная атомная отрасль обеспечивает бесперебойное, в полном объеме энергоснабжение потребителей, в том числе в текущем году в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, говорится в поздравлении президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> по случаю Дня работника атомной промышленности РФ.Госкорпорация "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатом</a>" активно участвует в решении и многих других насущных и перспективных задач - создает востребованные цифровые, инновационные продукты, проводит глубокие исследования в области металлургии, медицины, экологии, является центром разработки технологий по обращению и ликвидации опасных отходов, играет важнейшую роль в комплексном освоении Северного морского пути, обновлении атомного ледокольного флота, добавил глава государства.Сейчас в России работают 11 атомных станций, в том числе единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция. В общей сложности в эксплуатации в РФ находятся 38 атомных энергоблоков суммарной установленной мощностью около 30,3 ГВт. Доля выработки электроэнергии АЭС в России составляет порядка 19%. По итогам 2019 года АЭС в России выработали рекордные 208,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Ожидается, что в нынешнем году этот результат будет превзойден.
https://ria.ru/20200928/atomnaya-1577794774.html
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россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, москва, общество

Путин рассказал об эффективности атомной отрасли России на фоне COVID-19

02:24 28.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Отечественная атомная отрасль обеспечивает бесперебойное, в полном объеме энергоснабжение потребителей, в том числе в текущем году в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, говорится в поздравлении президента России Владимира Путина по случаю Дня работника атомной промышленности РФ.

"Сегодня атомная промышленность России, коллективы профильных предприятий, НИИ, КБ добиваются больших, значимых для всей страны результатов. Прежде всего, в развитии атомной генерации при строжайшем соблюдении самых высоких требований и стандартов безопасности. Четкое, бесперебойное энергоснабжение обеспечивается в полном объеме, в том числе в текущем году - в сложных условиях борьбы с опасной эпидемией", - отмечается в поздравлении, показанном в эфире телеканала "Россия 24".

Госкорпорация "Росатом" активно участвует в решении и многих других насущных и перспективных задач - создает востребованные цифровые, инновационные продукты, проводит глубокие исследования в области металлургии, медицины, экологии, является центром разработки технологий по обращению и ликвидации опасных отходов, играет важнейшую роль в комплексном освоении Северного морского пути, обновлении атомного ледокольного флота, добавил глава государства.
Сейчас в России работают 11 атомных станций, в том числе единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция. В общей сложности в эксплуатации в РФ находятся 38 атомных энергоблоков суммарной установленной мощностью около 30,3 ГВт. Доля выработки электроэнергии АЭС в России составляет порядка 19%. По итогам 2019 года АЭС в России выработали рекордные 208,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Ожидается, что в нынешнем году этот результат будет превзойден.
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Вчера, 00:31
День работника атомной промышленности в России
1500001
РоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир ПутинМоскваОбщество
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