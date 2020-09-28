https://ria.ru/20200928/atomnaya-1577861169.html

Путин рассказал об эффективности атомной отрасли России на фоне COVID-19

Отечественная атомная отрасль обеспечивает бесперебойное, в полном объеме энергоснабжение потребителей, в том числе в текущем году в условиях борьбы с... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T02:24

2020-09-28T02:24

2020-09-28T02:24

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

владимир путин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Отечественная атомная отрасль обеспечивает бесперебойное, в полном объеме энергоснабжение потребителей, в том числе в текущем году в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, говорится в поздравлении президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> по случаю Дня работника атомной промышленности РФ.Госкорпорация "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатом</a>" активно участвует в решении и многих других насущных и перспективных задач - создает востребованные цифровые, инновационные продукты, проводит глубокие исследования в области металлургии, медицины, экологии, является центром разработки технологий по обращению и ликвидации опасных отходов, играет важнейшую роль в комплексном освоении Северного морского пути, обновлении атомного ледокольного флота, добавил глава государства.Сейчас в России работают 11 атомных станций, в том числе единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция. В общей сложности в эксплуатации в РФ находятся 38 атомных энергоблоков суммарной установленной мощностью около 30,3 ГВт. Доля выработки электроэнергии АЭС в России составляет порядка 19%. По итогам 2019 года АЭС в России выработали рекордные 208,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Ожидается, что в нынешнем году этот результат будет превзойден.

https://ria.ru/20200928/atomnaya-1577794774.html

россия

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, москва, общество