Магазины сети "Ашан" в Москве оштрафовали на полтора миллиона рублей
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМагазин торговой сети "Ашан", против которой управление Роспотребнадзора по Москве подало иск в арбитражный суд
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор оштрафовал некоторые магазины сети "Ашан" в Москве на 1,55 миллиона рублей за недостоверное декларирование пищевой продукции, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
"За нарушения требований технических регламентов, представляющих угрозу здоровью и жизни граждан, при изготовлении и реализации ООО "АШАН" пищевой продукции и недостоверное декларирование на юридическое лицо было вынесено девять постановлений об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.43, ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ о наложении штрафов на общую сумму 1 550 000 рублей", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что с 14 мая по 25 июня 2019 года управление Роспотребнадзора по Москве проводило плановую выездную проверку в отношении ООО "АШАН", в ходе которой были выявлены нарушения законодательства, связанные с недостоверным декларированием изготавливаемой и реализуемой в гипермаркетах "АШАН" пищевой продукции (хлебобулочных и кулинарных изделий, салатов, закусок).
По результатам проверки были выданы предписания об устранении нарушений требований технических регламентов и о прекращении действия девяти деклараций о соответствии, отмечается в сообщении.
"Не согласившись с вынесенными постановлениями и предписаниями, ООО "АШАН" обжаловало вышеуказанные акты ... Арбитражным судом Московского округа все вынесенные управлением Роспотребнадзора по городу Москве постановления о назначении ООО "АШАН" административных наказаний и предписания об устранении нарушений признаны законными и обоснованными. Действие девяти деклараций прекращено", - добавляется в сообщении.