https://ria.ru/20200928/ashan-1577863266.html

Магазины сети "Ашан" в Москве оштрафовали на полтора миллиона рублей

Роспотребнадзор оштрафовал некоторые магазины сети "Ашан" в Москве на 1,55 миллиона рублей за недостоверное декларирование пищевой продукции, сообщается на... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T08:00

2020-09-28T08:00

2020-09-28T08:00

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ашан

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> оштрафовал некоторые магазины сети "<a href="http://ria.ru/organization_Auchan_SA/" target="_blank" data-auto="true">Ашан</a>" в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на 1,55 миллиона рублей за недостоверное декларирование пищевой продукции, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве.Уточняется, что с 14 мая по 25 июня 2019 года управление Роспотребнадзора по Москве проводило плановую выездную проверку в отношении ООО "АШАН", в ходе которой были выявлены нарушения законодательства, связанные с недостоверным декларированием изготавливаемой и реализуемой в гипермаркетах "АШАН" пищевой продукции (хлебобулочных и кулинарных изделий, салатов, закусок).По результатам проверки были выданы предписания об устранении нарушений требований технических регламентов и о прекращении действия девяти деклараций о соответствии, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20200925/sunlight-1577778434.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ашан, москва, происшествия