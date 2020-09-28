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Магазины сети "Ашан" в Москве оштрафовали на полтора миллиона рублей
Роспотребнадзор оштрафовал некоторые магазины сети "Ашан" в Москве на 1,55 миллиона рублей за недостоверное декларирование пищевой продукции, сообщается на... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T08:00
2020-09-28T08:00
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ашан
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> оштрафовал некоторые магазины сети "<a href="http://ria.ru/organization_Auchan_SA/" target="_blank" data-auto="true">Ашан</a>" в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на 1,55 миллиона рублей за недостоверное декларирование пищевой продукции, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве.Уточняется, что с 14 мая по 25 июня 2019 года управление Роспотребнадзора по Москве проводило плановую выездную проверку в отношении ООО "АШАН", в ходе которой были выявлены нарушения законодательства, связанные с недостоверным декларированием изготавливаемой и реализуемой в гипермаркетах "АШАН" пищевой продукции (хлебобулочных и кулинарных изделий, салатов, закусок).По результатам проверки были выданы предписания об устранении нарушений требований технических регламентов и о прекращении действия девяти деклараций о соответствии, отмечается в сообщении.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ашан, москва, происшествия

Магазины сети "Ашан" в Москве оштрафовали на полтора миллиона рублей

08:00 28.09.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМагазин торговой сети "Ашан", против которой управление Роспотребнадзора по Москве подало иск в арбитражный суд
Магазин торговой сети Ашан, против которой управление Роспотребнадзора по Москве подало иск в арбитражный суд - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор оштрафовал некоторые магазины сети "Ашан" в Москве на 1,55 миллиона рублей за недостоверное декларирование пищевой продукции, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
"За нарушения требований технических регламентов, представляющих угрозу здоровью и жизни граждан, при изготовлении и реализации ООО "АШАН" пищевой продукции и недостоверное декларирование на юридическое лицо было вынесено девять постановлений об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.43, ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ о наложении штрафов на общую сумму 1 550 000 рублей", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что с 14 мая по 25 июня 2019 года управление Роспотребнадзора по Москве проводило плановую выездную проверку в отношении ООО "АШАН", в ходе которой были выявлены нарушения законодательства, связанные с недостоверным декларированием изготавливаемой и реализуемой в гипермаркетах "АШАН" пищевой продукции (хлебобулочных и кулинарных изделий, салатов, закусок).
По результатам проверки были выданы предписания об устранении нарушений требований технических регламентов и о прекращении действия девяти деклараций о соответствии, отмечается в сообщении.
"Не согласившись с вынесенными постановлениями и предписаниями, ООО "АШАН" обжаловало вышеуказанные акты ... Арбитражным судом Московского округа все вынесенные управлением Роспотребнадзора по городу Москве постановления о назначении ООО "АШАН" административных наказаний и предписания об устранении нарушений признаны законными и обоснованными. Действие девяти деклараций прекращено", - добавляется в сообщении.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)АшанМоскваПроисшествия
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