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https://ria.ru/20200928/anomaliya-1577893284.html
Синоптик рассказал об аномальной погоде в октябре
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "360", что многим жителям европейской части России повезло с погодой. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T15:27
2020-09-28T15:27
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. </strong>Научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a> рассказал "<a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>", что многим жителям европейской части <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> повезло с погодой. Всю неделю температура будет выше на четыре-шесть градусов выше нормы. Температура днем будет колебаться от +18 до +20 градусов, преимущественно без осадков. В то же время, ночи будут холодными: температура опустится до плюс пяти-шести градусов.Такую погоду синоптик объяснил тем, что европейская часть России находится в теплом секторе антициклона, а воздух прогревают солнечные лучше. Поэтому Вильфанд призвал россиян радоваться теплой погоде.
https://ria.ru/20200928/pogoda-1577867203.html
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Синоптик рассказал об аномальной погоде в октябре

15:27 28.09.2020
14141
© РИА Новости / Александр КряжевПрохожие
Прохожие - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "360", что многим жителям европейской части России повезло с погодой.
Всю неделю температура будет выше на четыре-шесть градусов выше нормы. Температура днем будет колебаться от +18 до +20 градусов, преимущественно без осадков. В то же время, ночи будут холодными: температура опустится до плюс пяти-шести градусов.
"Поэтому большая амплитуда температуры. Вот, собственно, и аномалии", — пояснил Вильфанд.
Такую погоду синоптик объяснил тем, что европейская часть России находится в теплом секторе антициклона, а воздух прогревают солнечные лучше. Поэтому Вильфанд призвал россиян радоваться теплой погоде.
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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