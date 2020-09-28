https://ria.ru/20200928/an-26-1577877320.html

"Черные ящики" разбившегося на Украине Ан-26 начали расшифровывать

"Черные ящики" разбившегося в Харьковской области Ан-26 в удовлетворительном состоянии, информация на них сохранена, их начали расшифровывать, сообщил в... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T12:14

2020-09-28T12:14

2020-09-28T12:14

крушение ан-26 под харьковом

ан-26

харьковская область

харьков

украина

происшествия

в мире

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<strong>КИЕВ, 28 сен – РИА Новости.</strong> "Черные ящики" разбившегося в <a href="https://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast" target="_blank">Харьковской области</a> Ан-26 в удовлетворительном состоянии, информация на них сохранена, их начали расшифровывать, сообщил в понедельник вице-премьер Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, который возглавляет правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы.Он также сообщил, что установлен контакт с семьями погибших курсантов, члены 17-ти из них прибыли в Харьков, в понедельник начнут брать образцы для анализа ДНК с целью в дальнейшем провести идентификацию тел.Вице-премьер добавил, что обломки самолета перевезли на территорию военной части А4104 в Чугуеве, они находятся под круглосуточной охраной государственного бюро расследований.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, одного курсанта к полетам не допустили. По официальным данным, погибли 26 человек. Один курсант выжил - он успел выпрыгнуть из самолета в последний момент и находится в больнице с травмами средней тяжести.По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям. Следствие рассматривает четыре версии катастрофы: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащие техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.

https://ria.ru/20200928/katastrofa-1577862148.html

харьковская область

харьков

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, ан-26, харьковская область, харьков, украина, происшествия, в мире