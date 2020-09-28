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https://ria.ru/20200928/an-26-1577877320.html
"Черные ящики" разбившегося на Украине Ан-26 начали расшифровывать
"Черные ящики" разбившегося в Харьковской области Ан-26 в удовлетворительном состоянии, информация на них сохранена, их начали расшифровывать, сообщил в... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:14
2020-09-28T12:14
крушение ан-26 под харьковом
ан-26
харьковская область
харьков
украина
происшествия
в мире
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<strong>КИЕВ, 28 сен – РИА Новости.</strong> "Черные ящики" разбившегося в <a href="https://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast" target="_blank">Харьковской области</a> Ан-26 в удовлетворительном состоянии, информация на них сохранена, их начали расшифровывать, сообщил в понедельник вице-премьер Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, который возглавляет правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы.Он также сообщил, что установлен контакт с семьями погибших курсантов, члены 17-ти из них прибыли в Харьков, в понедельник начнут брать образцы для анализа ДНК с целью в дальнейшем провести идентификацию тел.Вице-премьер добавил, что обломки самолета перевезли на территорию военной части А4104 в Чугуеве, они находятся под круглосуточной охраной государственного бюро расследований.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, одного курсанта к полетам не допустили. По официальным данным, погибли 26 человек. Один курсант выжил - он успел выпрыгнуть из самолета в последний момент и находится в больнице с травмами средней тяжести.По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям. Следствие рассматривает четыре версии катастрофы: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащие техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.
https://ria.ru/20200928/katastrofa-1577862148.html
харьковская область
харьков
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крушение ан-26 под харьковом, ан-26, харьковская область, харьков, украина, происшествия, в мире

"Черные ящики" разбившегося на Украине Ан-26 начали расшифровывать

12:14 28.09.2020
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© AP Photo / Andriy AndriyenkoОцепление месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Оцепление месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© AP Photo / Andriy Andriyenko
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КИЕВ, 28 сен – РИА Новости. "Черные ящики" разбившегося в Харьковской области Ан-26 в удовлетворительном состоянии, информация на них сохранена, их начали расшифровывать, сообщил в понедельник вице-премьер Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, который возглавляет правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы.

"Бортовые самописцы ("черные ящики") найдены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена. Они изъяты, и 27 сентября 2020 года авиационные эксперты под контролем Госбюро расследований начали процесс их дешифровки, который продлится ориентировочно три-пять дней", - написал Уруский на своей странице в Facebook в понедельник.

Он также сообщил, что установлен контакт с семьями погибших курсантов, члены 17-ти из них прибыли в Харьков, в понедельник начнут брать образцы для анализа ДНК с целью в дальнейшем провести идентификацию тел.
Вице-премьер добавил, что обломки самолета перевезли на территорию военной части А4104 в Чугуеве, они находятся под круглосуточной охраной государственного бюро расследований.
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, одного курсанта к полетам не допустили. По официальным данным, погибли 26 человек. Один курсант выжил - он успел выпрыгнуть из самолета в последний момент и находится в больнице с травмами средней тяжести.
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям. Следствие рассматривает четыре версии катастрофы: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащие техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.
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Крушение Ан-26 под ХарьковомАн-26Харьковская областьХарьковУкраинаПроисшествияВ мире
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