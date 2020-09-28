https://ria.ru/20200928/altay-1577881951.html

Более 15 тысяч соотечественников за 10 лет переехали в Алтайский край

Более 15 тысяч человек переехали на постоянное место жительства в Алтайский край за время действия региональной программы переселения соотечественников с 2010... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:04

2020-09-28T13:04

2020-09-28T13:04

алтайский край

алтайский край

армения

украина

общество

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<strong>БАРНАУЛ, 28 сен – РИА Новости.</strong> Более 15 тысяч человек переехали на постоянное место жительства в <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайский край</a> за время действия региональной программы переселения соотечественников с 2010 года, сообщает краевое управление по труду и занятости населения.В управлении отмечают, что в основном в Алтайский край переезжают жители соседнего Казахстана (примерно 80% от общего числа), а также соотечественники из <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, Германии, <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>, Латвии, <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a>, Узбекистана, <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Так, в 2019 году в край прибыло 1,9 тысячи граждан ближнего и дальнего зарубежья, около 75% из них выбрали краевую столицу <a href="http://ria.ru/location_Barnaul/" target="_blank" data-auto="true">Барнаул</a>."В 2020 году, несмотря на ограничения, вызванные пандемией, в Барнауле продолжается реализация региональной программы "Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом". Она призвана обеспечить потребности экономики региона в притоке трудовых ресурсов и решение демографических задач", - сообщают власти. Так, в этом году только в Барнаул по программе на постоянное место жительства прибыли 58 человек. В основном, это жители <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстана</a>, Киргизии и Узбекистана.Преимущества участия соотечественников в программе переселения – ускоренная процедура получения российского гражданства и право на получение дополнительных мер господдержки. В их числе: выплата подъемного пособия, компенсация затрат переселенцев на оплату найма жилья, затрат на прохождение медосвидетельствования, на провоз личных вещей к месту проживания в крае, поддержка многодетных семей и семей с детьми до 1,5 лет и другие.

https://ria.ru/20200924/neandertaltsy-1577695277.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алтайский край, армения, украина, общество