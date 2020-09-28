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Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20200928/altay-1577881951.html
Более 15 тысяч соотечественников за 10 лет переехали в Алтайский край
Более 15 тысяч человек переехали на постоянное место жительства в Алтайский край за время действия региональной программы переселения соотечественников с 2010... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:04
2020-09-28T13:04
алтайский край
алтайский край
армения
украина
общество
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<strong>БАРНАУЛ, 28 сен – РИА Новости.</strong> Более 15 тысяч человек переехали на постоянное место жительства в <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайский край</a> за время действия региональной программы переселения соотечественников с 2010 года, сообщает краевое управление по труду и занятости населения.В управлении отмечают, что в основном в Алтайский край переезжают жители соседнего Казахстана (примерно 80% от общего числа), а также соотечественники из <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, Германии, <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>, Латвии, <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a>, Узбекистана, <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Так, в 2019 году в край прибыло 1,9 тысячи граждан ближнего и дальнего зарубежья, около 75% из них выбрали краевую столицу <a href="http://ria.ru/location_Barnaul/" target="_blank" data-auto="true">Барнаул</a>."В 2020 году, несмотря на ограничения, вызванные пандемией, в Барнауле продолжается реализация региональной программы "Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом". Она призвана обеспечить потребности экономики региона в притоке трудовых ресурсов и решение демографических задач", - сообщают власти. Так, в этом году только в Барнаул по программе на постоянное место жительства прибыли 58 человек. В основном, это жители <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстана</a>, Киргизии и Узбекистана.Преимущества участия соотечественников в программе переселения – ускоренная процедура получения российского гражданства и право на получение дополнительных мер господдержки. В их числе: выплата подъемного пособия, компенсация затрат переселенцев на оплату найма жилья, затрат на прохождение медосвидетельствования, на провоз личных вещей к месту проживания в крае, поддержка многодетных семей и семей с детьми до 1,5 лет и другие.
https://ria.ru/20200924/neandertaltsy-1577695277.html
алтайский край
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алтайский край, армения, украина, общество

Более 15 тысяч соотечественников за 10 лет переехали в Алтайский край

13:04 28.09.2020
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CC BY-SA 4.0 / Dukvink / Гора Белуха: Кош-Агачский район, Алтай / Cropped imageГора Белуха на Алтае
Гора Белуха на Алтае - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
CC BY-SA 4.0 / Dukvink / Гора Белуха: Кош-Агачский район, Алтай / Cropped image
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 28 сен – РИА Новости. Более 15 тысяч человек переехали на постоянное место жительства в Алтайский край за время действия региональной программы переселения соотечественников с 2010 года, сообщает краевое управление по труду и занятости населения.
"За время действия региональной программы переселения соотечественников с 2010 года в Алтайский край переехало более 15 тысяч человек", - говорится в сообщении.
В управлении отмечают, что в основном в Алтайский край переезжают жители соседнего Казахстана (примерно 80% от общего числа), а также соотечественники из Азербайджана, Армении, Германии, Киргизии, Латвии, Молдавии, Узбекистана, Украины. Так, в 2019 году в край прибыло 1,9 тысячи граждан ближнего и дальнего зарубежья, около 75% из них выбрали краевую столицу Барнаул.
"В 2020 году, несмотря на ограничения, вызванные пандемией, в Барнауле продолжается реализация региональной программы "Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом". Она призвана обеспечить потребности экономики региона в притоке трудовых ресурсов и решение демографических задач", - сообщают власти. Так, в этом году только в Барнаул по программе на постоянное место жительства прибыли 58 человек. В основном, это жители Казахстана, Киргизии и Узбекистана.
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"Я родилась и выросла в Казахстане, почти 30 лет отработала в госучреждении культуры в поселке Шидерты города Экибастуза. И вот решилась на переезд в Алтайский край. Приехала я 1 ноября 2019 года и уже через пять дней получила гражданство, а 7 ноября – российский паспорт. Хочу сказать, что Алтайский край выполнил все обязательства по программе, за что я ему очень благодарна", - привели в управлении слова соотечественницы Надежды Павленко.
Преимущества участия соотечественников в программе переселения – ускоренная процедура получения российского гражданства и право на получение дополнительных мер господдержки. В их числе: выплата подъемного пособия, компенсация затрат переселенцев на оплату найма жилья, затрат на прохождение медосвидетельствования, на провоз личных вещей к месту проживания в крае, поддержка многодетных семей и семей с детьми до 1,5 лет и другие.
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Алтайский крайАлтайский крайАрменияУкраинаОбщество
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