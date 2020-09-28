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Культура
https://ria.ru/20200928/-podcast--1577757304.html
СМИ: Деми Мур сыграет в экранизации эротического подкаста "Грязная Диана"
СМИ узнали, актриса Деми Мур исполнит главную роль в экранизации эротического подкаста "Грязная Диана" ("Dirty Diana"), который был запущен в июле сценаристкой... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T00:24
2020-09-28T00:32
кино и сериалы
новости культуры
деми мур (деметрия гайнс)
культура
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<strong>МОСКВА, 28 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. СМИ узнали, актриса <a href="http://ria.ru/person_Mur_Demi/" target="_blank" data-auto="true">Деми Мур</a> исполнит главную роль в экранизации эротического подкаста "Грязная Диана" ("Dirty Diana"), который был запущен в июле сценаристкой Шаной Фест. Теперь на его основе сделают сериал, <a href="https://deadline.com/2020/09/amazon-orders-demi-moore-dirty-diana-series-based-on-erotic-podcast-from-shana-feste-1234582685/" target="_blank">сообщает</a> Deadline. Адаптировать подкаст в полноценное шоу будет Фест вместе с продюсером и режиссером Дженнифер Бессер, известной по работе над сериалом "Благочестивые стервы". Пока неизвестно, кто будет сниматься в месте с Деми Мур. Но ожидается, что в сериале могут появиться актеры, которые записывали с ней передачи: Кармен Эджого, Маккензи Дэвис, Дайо Окенаи, Бетси Брандт, Макс Гринфилд, Клас Банг, Пенелопа Энн Миллер и многие другие. В аудиосериале главная героиня находится на грани развода. Параллельно в тайне от близких она ведет сайт, где разные женщины делятся своими эротическими фантазиями. По информации Deadline, создать такой смелый проект Шану Фест вдохновила переломная история в ее браке. В издании также уточняют, что производством будет заниматься платформа Amazon. Дату выхода пока не объявили.
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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кино и сериалы, новости культуры, деми мур (деметрия гайнс)

СМИ: Деми Мур сыграет в экранизации эротического подкаста "Грязная Диана"

00:24 28.09.2020 (обновлено: 00:32 28.09.2020)
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© AP Photo / Evan AgostiniАктриса Деми Мур. 2009 год
Актриса Деми Мур. 2009 год - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© AP Photo / Evan Agostini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. СМИ узнали, актриса Деми Мур исполнит главную роль в экранизации эротического подкаста "Грязная Диана" ("Dirty Diana"), который был запущен в июле сценаристкой Шаной Фест. Теперь на его основе сделают сериал, сообщает Deadline.
Адаптировать подкаст в полноценное шоу будет Фест вместе с продюсером и режиссером Дженнифер Бессер, известной по работе над сериалом "Благочестивые стервы".
Пока неизвестно, кто будет сниматься в месте с Деми Мур. Но ожидается, что в сериале могут появиться актеры, которые записывали с ней передачи: Кармен Эджого, Маккензи Дэвис, Дайо Окенаи, Бетси Брандт, Макс Гринфилд, Клас Банг, Пенелопа Энн Миллер и многие другие.
В аудиосериале главная героиня находится на грани развода. Параллельно в тайне от близких она ведет сайт, где разные женщины делятся своими эротическими фантазиями. По информации Deadline, создать такой смелый проект Шану Фест вдохновила переломная история в ее браке.
В издании также уточняют, что производством будет заниматься платформа Amazon. Дату выхода пока не объявили.
Кадр из фильма Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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КультураКино и сериалыНовости культурыДеми Мур (Деметрия Гайнс)
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