https://ria.ru/20200928/-podcast--1577757304.html

СМИ: Деми Мур сыграет в экранизации эротического подкаста "Грязная Диана"

СМИ узнали, актриса Деми Мур исполнит главную роль в экранизации эротического подкаста "Грязная Диана" ("Dirty Diana"), который был запущен в июле сценаристкой... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T00:24

2020-09-28T00:24

2020-09-28T00:32

кино и сериалы

новости культуры

деми мур (деметрия гайнс)

культура

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<strong>МОСКВА, 28 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. СМИ узнали, актриса <a href="http://ria.ru/person_Mur_Demi/" target="_blank" data-auto="true">Деми Мур</a> исполнит главную роль в экранизации эротического подкаста "Грязная Диана" ("Dirty Diana"), который был запущен в июле сценаристкой Шаной Фест. Теперь на его основе сделают сериал, <a href="https://deadline.com/2020/09/amazon-orders-demi-moore-dirty-diana-series-based-on-erotic-podcast-from-shana-feste-1234582685/" target="_blank">сообщает</a> Deadline. Адаптировать подкаст в полноценное шоу будет Фест вместе с продюсером и режиссером Дженнифер Бессер, известной по работе над сериалом "Благочестивые стервы". Пока неизвестно, кто будет сниматься в месте с Деми Мур. Но ожидается, что в сериале могут появиться актеры, которые записывали с ней передачи: Кармен Эджого, Маккензи Дэвис, Дайо Окенаи, Бетси Брандт, Макс Гринфилд, Клас Банг, Пенелопа Энн Миллер и многие другие. В аудиосериале главная героиня находится на грани развода. Параллельно в тайне от близких она ведет сайт, где разные женщины делятся своими эротическими фантазиями. По информации Deadline, создать такой смелый проект Шану Фест вдохновила переломная история в ее браке. В издании также уточняют, что производством будет заниматься платформа Amazon. Дату выхода пока не объявили.

https://ria.ru/20200923/dumbledore-1577657755.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, деми мур (деметрия гайнс)