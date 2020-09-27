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В мадридском зоопарке на женщину напала горилла
Сотрудница мадридского зоопарка подверглась нападению гориллы, женщина находится в тяжелом состоянии, сообщает управление по информированию о чрезвычайных... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T15:19
2020-09-27T15:19
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Сотрудница мадридского зоопарка подверглась нападению гориллы, женщина находится в тяжелом состоянии, сообщает управление по информированию о чрезвычайных ситуациях испанской столицы.Как сообщает издание ABC со ссылкой на представителя муниципальной службы экстренной помощи, пострадавшая получила многочисленные серьезные травмы.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
в мире

В мадридском зоопарке на женщину напала горилла

15:19 27.09.2020
2762
© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaМашина скорой помощи в Мадриде
Машина скорой помощи в Мадриде - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Сотрудница мадридского зоопарка подверглась нападению гориллы, женщина находится в тяжелом состоянии, сообщает управление по информированию о чрезвычайных ситуациях испанской столицы.
"Муниципальная служба экстренной помощи осуществляет доставку в клинику смотрительницы зоопарка в возрасте 46 лет, находящейся в тяжелом состоянии после нападения гориллы. Полиция Мадрида начала расследование инцидента", - говорится в сообщении управления в Twitter.
Как сообщает издание ABC со ссылкой на представителя муниципальной службы экстренной помощи, пострадавшая получила многочисленные серьезные травмы.
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