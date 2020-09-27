https://ria.ru/20200927/zodiac-1577782543.html

Астролог назвал цвета силы каждого знака зодиака

Исследователь и эксперт по астрологии Юджин Олдридж назвал цвета силы каждого знака зодиака. Эти оттенки подчеркивают и раскрывают лучшие качества их... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T06:10

2020-09-27T06:10

2020-09-27T06:17

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<strong>МОСКВА, 27 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Исследователь и эксперт по астрологии Юджин Олдридж назвал цвета силы каждого знака зодиака. Эти оттенки подчеркивают и раскрывают лучшие качества их представителей, <a href="https://www.yourtango.com/2017309347/power-colors-zodiac-sign-astrology" target="_blank">сообщает</a> YourTango. "<strong>Овен</strong>, ваш цвет силы красный", — утверждает Олдридж, объясняя свои слова тем, что это огненный знак. Эксперт по астрологии рекомендует надевать что-то красное, чтобы почувствовать себя сильнее, особенно во время собеседования, или использовать этот цвет в интерьере. У <strong>Тельцов</strong> цвет силы — зеленый, так как этим знаком управляет стихия Земли. Как и природа, Тельцы обычно — стабильные, терпеливые и целеустремленные люди, которые знают, когда следует расстаться с прошлым. Цвет силы <strong>Близнецов</strong> — желтый, так как представители этого знака — яркие и любознательные люди, способные вдохновлять других. Они в какой-то степени персонифицированная версия солнца. Юджин Олдридж советует Близнецам носить что-то желтое, когда нужно ускорить мыслительный процесс. "<strong>Раки</strong>, ваш цвет силы — белый или серебристый, — говорит исследователь, — Вы умеете понимать и принимать". Представителям этого знака стоит выбирать вещи указанных оттенков, чтобы улучшить эти качества и увеличить поток любви, исходящий от них. <strong>Львам </strong>оптимально выбирать золотой цвет, чтобы привнести в жизнь больше позитива, а также почувствовать в себе силу. Цвет силы <strong>Дев</strong> — зеленый или коричневый. Эти цвета символизируют стабильность и рост, а также помогают совершенствоваться, что очень важно для представителей этого знака зодиака. Все-таки Девы по природе — осторожные и вдумчивые люди. У <strong>Весов</strong> цвет силы — розовый или синий. Они помогут раскрыть индивидуальность и очарование представителей этого знака. Весы и так умеют находить общий язык с людьми, но в этих цветах они будут еще более компанейскими и дружелюбными. "<strong>Скорпион</strong>, ваш цвет силы — черный", — подчеркивает эксперт по астрологии. По его словам, черный помогает усилить таинственную природу этого знака, но при этом же раскрыть глубину их души.Цвет силы <strong>Стрельцов</strong> — фиолетовый. Этот оттенок позволяет им объективно смотреть на вещи и лучше понимать жизнь. У <strong>Козерогов</strong> цвет силы — коричневый или серый. Традиции и простота — вот ключевые составляющие их образа жизни. Важно еще и то, что не стоит считать эти цвета скучными. Козероги могут носить их в любой обстановке, чтобы оставаться сильными и практичными. Цвет силы <strong>Водолеев</strong> — синий. Юджин Олдридж утверждает, что представители этого знака — беспокойные люди, которым очень сложно сосредоточиться на одной мысли. Однако синий цвет помогает им подавить чрезмерное волнение и воплотить в жизнь все фантастические идеи.<strong>Рыбам</strong> придает сил и раскрывает их таланты салатовый цвет. Представители этого знака также прирожденные "психологи". Поэтому эксперт по астрологии рекомендует следующее: "Наденьте одежду светло-зеленого оттенка, если вам нужно кого-то успокоить или поддержать".

https://ria.ru/20200613/1572822168.html

https://ria.ru/20200323/1568923578.html

https://ria.ru/20200920/zodiak-1577462567.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гороскоп, астрология, стиль жизни, новости культуры