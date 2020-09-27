https://ria.ru/20200927/zmei-1577780314.html

В Австралии сняли на видео, как два питона борются за внимание самки

Жительница Брисбена Бриджит Дудл опубликовала в соцсети видео драки крупных питонов, произошедшей в саду возле ее дома, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T00:31

2020-09-27T00:31

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<strong>МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. </strong>Жительница Брисбена Бриджит Дудл опубликовала в соцсети видео драки крупных питонов, произошедшей в саду возле ее дома, <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8767103/Homeowner-wakes-two-male-pythons-fighting-garden-impress-female-snake.html?fbclid=IwAR3WCU_mjEcNykhc26YP-_gvOg2NEv1BxnCOfsb1r3qxMaNoo3X_anP0tMg" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail.Сейчас у змей период спаривания, и так агрессивно два самца соперничали за внимание самки. Они кружили друг возле друга по спирали, пытаясь избежать укусов."В ту ночь от страха я не сомкнула глаз", — рассказала Бриджит. Комментаторы испытывали примерно те же чувства: "Я бы умер, если бы увидел такое на своем дворе" и "Вот почему я никогда не поеду в Австралию". Другие отмечали, что после брачного сезона у ее дома появится еще больше змей: "Скоро у вас во дворе питоны отложат около двух десятков яиц".

https://ria.ru/20200917/tailand-1577324766.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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