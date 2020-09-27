https://ria.ru/20200927/zags-1577753356.html

Первые в России: свердловские загсы перевели архивы в электронную систему

Жители Свердловской области теперь могут получить справки из загса в течение одного дня в любом отделении — учреждения региона первыми в России внесли все... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T08:00

2020-09-27T08:00

2020-09-27T08:41

хорошие новости

хорошие новости

загс

свердловская область

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Жители Свердловской области теперь могут получить справки из загса в течение одного дня в любом отделении — учреждения региона первыми в России внесли все архивные документы в единую электронную систему, <a href="https://xn--b1ag8a.xn--p1ai/news/9541" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщается</a> на информационном портале области."Раньше тем, кто родился в одном городе, а проживает в другом, для того чтобы получить повторное свидетельство о рождении, заключении брака, рождении детей, необходимо было либо обратиться за документами и ждать их по почте, что занимает значительное время, либо лично ехать в отдел загса, где непосредственно регистрировали, например, рождение ребенка. Сейчас люди могут обращаться в то отделение, которое им удобно", — рассказала начальник управления загсом Свердловской области Татьяна Акалаева.Она также уточнила, что реестр объединил все записи актов гражданского состояния региона с 1926 года. Всего в нем хранится более 16,8 миллиона записей.Внести в единую электронную систему все архивные документы загсов России поручил президент Российской Федерации Владимир Путин. Задача была реализована в рамках единого федерального проекта. Первый этап стартовал 1 октября 2018 года, когда все органы загсов России перешли на единый реестр записей актов гражданского состояния. Второй этап — конвертация или наполняемость реестра — продолжается до сих пор.

https://ria.ru/20200828/zags-1576429639.html

свердловская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, загс, свердловская область