https://ria.ru/20200927/zaderzhaniya-1577851431.html

В Белоруссии задержали около 200 протестующих

Число задержанных на воскресных акциях протеста в Белоруссии приблизилось к 200, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T18:16

2020-09-27T18:16

2020-09-27T21:13

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 27 сен — РИА Новости.</strong> Число задержанных на воскресных акциях протеста в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> приблизилось к 200, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.В различных городах Белоруссии в воскресенье прошли акции протеста. Наиболее масштабную акцию оппозиция проводит в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>. Ранее Чемоданова сообщала РИА Новости о более чем 100 задержанных по всей стране.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.

https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html

Яўхім Карскі Мы бастуем тк мы требуем: 1- упразднения двойного налогооблажения. 2- упразднения крепостного права. Когда человек прикреплен к месту работы контрактом и при прогуле человека могут посадить. 3- упразднения налога на безработных. 4 - мы требуем стаюильной финансовой системы. Нам надоели раз в пол года девальвации нац валюты на 30-40%. 5- Мы требуем свободного доступа к информации, чтобы ,напр, иметь возможность снять депозит до девальвации. 6- Мы требуем разделения ветвей власти, чтобы кпждый бедарус мог защитиьь себя в суде от произвола чиновников. 7- мы требуем свободы предпринимателькой днятельности. Лукашенко лично обнщал пожать руку последнему предпрнимателю. 8- мы хотим жить в мире и дружбе со всеми нашими соседями, а не воевать против Польши, России, Литвы, Латвии, Украины. 9- Мы хотим иметь возможность влиять на депутатов. Выбирать их. На данный момент они назначаются. 10- мы хотим иметь защиту от милиции , на данный момент они нас убивают, насилут и избивают итд 213

boba608 Скоро всех 80% задержат... 137

59

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире