https://ria.ru/20200927/yod-1577849060.html

Жителям Вильнюса раздадут йод "на случай аварии на БелАЭС"

Жителям Вильнюса с октября начнут раздавать таблетки йодированного калия для защиты щитовидной железы, сообщает радио LRT. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T17:25

2020-09-27T17:25

2020-09-27T17:37

белорусская аэс

гродненская область

белоруссия

вильнюс

литва

атомстройэкспорт

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Жителям <a href="https://ria.ru/location_Vilnius" target="_blank">Вильнюса</a> с октября начнут раздавать таблетки йодированного калия для защиты щитовидной железы, сообщает радио <a href="https://www.lrt.lt/" target="_blank" rel="nofollow noopener">LRT</a>. Такая мера связана с близостью литовской столицы с Белорусской АЭС, которая расположена в Гродненской области. На начальном этапе планируется выделить 2,1 миллиона таблеток. Они поступят в пять крупнейших аптечных сетей Вильнюса. Люди смогут забрать их по электронным рецептам. Министерство здравоохранения Литвы закупило таблетки на случай аварии БелАЭС, которую Вильнюс считает угрозой национальной безопасности. При этом проект прошел все необходимые и дополнительные проверки со стороны МАГАТЭ и других профильных институтов, многие эксперты подтвердили безопасность станции.<a href="https://ria.ru/organization_Belorusskaja_AEHS/" target="_blank">Белорусская АЭС</a> — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Физический запуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года. Полностью запустить его в промышленную эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года. Ввод в промышленную эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.

https://ria.ru/20200825/torgovlya-1576306224.html

https://ria.ru/20200924/litva-1577716824.html

гродненская область

белоруссия

вильнюс

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белорусская аэс, гродненская область, белоруссия, вильнюс, литва, атомстройэкспорт, в мире