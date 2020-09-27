В Минздраве рассказали о ходе выплат медикам, борющимся с COVID-19
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Дополнительные выплаты медикам, работающим с пациентами с COVID-19, проводятся своевременно и в полном объеме, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Ранее "Эхо Москвы" сообщило со ссылкой на сопредседателя профсоюза медработников "Действие" Андрея Коновала, что в России стартует акция "Заплатите за COVID-19", которая связана с тем, что многие врачи до сих пор не получили выплаты.
"Минздрав России в постоянном режиме контролирует начисление дополнительных выплат медицинским работникам и водителям "скорой помощи", оказывающим помощь пациентам с COVID-19, своевременное выделение необходимых средств из федерального бюджета и доведение их до субъектов РФ и лечебных учреждений. Выплаты проводятся своевременно и в полном объеме",- говорится в сообщении.
Специалисты Минздрава оперативно обрабатывают обращения медиков, проводят проверки и при наличии оснований начисляются дополнительные выплаты, уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф