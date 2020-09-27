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В Минздраве рассказали о ходе выплат медикам, борющимся с COVID-19

Дополнительные выплаты медикам, работающим с пациентами с COVID-19, проводятся своевременно и в полном объеме, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T12:31

2020-09-27T12:31

2020-09-27T12:31

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Дополнительные выплаты медикам, работающим с пациентами с COVID-19, проводятся своевременно и в полном объеме, сообщила пресс-служба Минздрава России.Ранее <a href="https://echo.msk.ru/" target="_blank">"Эхо Москвы"</a> сообщило со ссылкой на сопредседателя профсоюза медработников "Действие" Андрея Коновала, что в России стартует акция "Заплатите за COVID-19", которая связана с тем, что многие врачи до сих пор не получили выплаты.Специалисты Минздрава оперативно обрабатывают обращения медиков, проводят проверки и при наличии оснований начисляются дополнительные выплаты, уточнили в пресс-службе.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577777273.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество