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В Минздраве рассказали о ходе выплат медикам, борющимся с COVID-19
Дополнительные выплаты медикам, работающим с пациентами с COVID-19, проводятся своевременно и в полном объеме, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T12:31
2020-09-27T12:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Дополнительные выплаты медикам, работающим с пациентами с COVID-19, проводятся своевременно и в полном объеме, сообщила пресс-служба Минздрава России.Ранее <a href="https://echo.msk.ru/" target="_blank">"Эхо Москвы"</a> сообщило со ссылкой на сопредседателя профсоюза медработников "Действие" Андрея Коновала, что в России стартует акция "Заплатите за COVID-19", которая связана с тем, что многие врачи до сих пор не получили выплаты.Специалисты Минздрава оперативно обрабатывают обращения медиков, проводят проверки и при наличии оснований начисляются дополнительные выплаты, уточнили в пресс-службе.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

В Минздраве рассказали о ходе выплат медикам, борющимся с COVID-19

12:31 27.09.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Дополнительные выплаты медикам, работающим с пациентами с COVID-19, проводятся своевременно и в полном объеме, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Ранее "Эхо Москвы" сообщило со ссылкой на сопредседателя профсоюза медработников "Действие" Андрея Коновала, что в России стартует акция "Заплатите за COVID-19", которая связана с тем, что многие врачи до сих пор не получили выплаты.
"Минздрав России в постоянном режиме контролирует начисление дополнительных выплат медицинским работникам и водителям "скорой помощи", оказывающим помощь пациентам с COVID-19, своевременное выделение необходимых средств из федерального бюджета и доведение их до субъектов РФ и лечебных учреждений. Выплаты проводятся своевременно и в полном объеме",- говорится в сообщении.
Специалисты Минздрава оперативно обрабатывают обращения медиков, проводят проверки и при наличии оснований начисляются дополнительные выплаты, уточнили в пресс-службе.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 15:53Распространение нового коронавируса
Правительство выделило средства на выплаты работникам, борющимся с COVID
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
1030016
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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