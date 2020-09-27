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https://ria.ru/20200927/vybory-1577857284.html
Помпео о выборах в США: "Русские не повлияют на результат"
Россия не сможет повлиять на результаты предстоящих 3 ноября выборов в США, заявил госсекретарь Майк Помпео. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T21:26
2020-09-27T21:26
россия
майк помпео
сша
политика
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<strong>ВАШИНГТОН, 27 сен – РИА Новости.</strong> Россия не сможет повлиять на результаты предстоящих 3 ноября выборов в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, заявил госсекретарь <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>.Текст интервью распространил госдепартамент.Помпео высказал утверждение, что юрч попытки повлиять на выборы со стороны <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> наблюдались и в 2016 году, и на промежуточных выборах в 2018 году.Ранее директор <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> <a href="http://ria.ru/person_Kristofer_Rehjj/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Рэй</a> заявил, что Россия пытается повлиять на выборы в США в 2020 году, но не трогает инфраструктуру. При этом он не привел никаких доказательств попыток влияния на американские выборы. Кроме того, американская разведка подозревает РФ, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a> в желании вмешаться в выборы США в 2020 году.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20200927/amerika-1577810935.html
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россия
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россия, майк помпео, сша, политика

Помпео о выборах в США: "Русские не повлияют на результат"

21:26 27.09.2020
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© REUTERS / Ashley Landis/Pool Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Библиотеке имени Никсона в Калифорнии
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Библиотеке имени Никсона в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© REUTERS / Ashley Landis/Pool
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ВАШИНГТОН, 27 сен – РИА Новости. Россия не сможет повлиять на результаты предстоящих 3 ноября выборов в США, заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Мы ясно заявили русским, что такого рода действия недопустимы, и я уверен, что мы обеспечим безопасные и защищенные выборы, в которых русские не повлияют на результат", - сказал он в воскресенье в интервью телеканалу WISC-TV.

Текст интервью распространил госдепартамент.
Помпео высказал утверждение, что юрч попытки повлиять на выборы со стороны Москвы наблюдались и в 2016 году, и на промежуточных выборах в 2018 году.

"Я очень уверен, что в 2018 году администрация Трампа защитила голос каждого. И сейчас мы сделаем то же самое", - добавил госсекретарь.

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия пытается повлиять на выборы в США в 2020 году, но не трогает инфраструктуру. При этом он не привел никаких доказательств попыток влияния на американские выборы. Кроме того, американская разведка подозревает РФ, Китай и Иран в желании вмешаться в выборы США в 2020 году.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Участник на акции сторонников Дональда Трампа в Грешеме - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 08:00
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РоссияМайк ПомпеоСШАПолитика
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