https://ria.ru/20200927/vybory-1577857284.html

Помпео о выборах в США: "Русские не повлияют на результат"

Россия не сможет повлиять на результаты предстоящих 3 ноября выборов в США, заявил госсекретарь Майк Помпео. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T21:26

2020-09-27T21:26

2020-09-27T21:26

россия

майк помпео

сша

политика

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<strong>ВАШИНГТОН, 27 сен – РИА Новости.</strong> Россия не сможет повлиять на результаты предстоящих 3 ноября выборов в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, заявил госсекретарь <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>.Текст интервью распространил госдепартамент.Помпео высказал утверждение, что юрч попытки повлиять на выборы со стороны <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> наблюдались и в 2016 году, и на промежуточных выборах в 2018 году.Ранее директор <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> <a href="http://ria.ru/person_Kristofer_Rehjj/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Рэй</a> заявил, что Россия пытается повлиять на выборы в США в 2020 году, но не трогает инфраструктуру. При этом он не привел никаких доказательств попыток влияния на американские выборы. Кроме того, американская разведка подозревает РФ, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a> в желании вмешаться в выборы США в 2020 году.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20200927/amerika-1577810935.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, майк помпео, сша, политика