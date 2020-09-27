Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200927/vybory-1577855247.html
Президент Чехии усомнился в необходимости повторных выборов в Белоруссии
Разумнее заново пересчитать бюллетени прошедших 9 августа выборов президента Белоруссии, чем проводить новые выборы, заявил в воскресенье президент Чехии Милош... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T20:14
2020-09-27T20:14
протесты в белоруссии
милош земан
чехия
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577849109_0:319:3074:2048_1400x0_80_0_0_53a103a957304cdb33a045b7f78f0f62.jpg
<strong>ПРАГА, 27 сен – РИА Новости.</strong> Разумнее заново пересчитать бюллетени прошедших 9 августа выборов президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, чем проводить новые выборы, заявил в воскресенье президент <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a> <a href="http://ria.ru/person_Milosh_Zeman/" target="_blank" data-auto="true">Милош Земан</a>, выступая по пражскому радио <a href="https://www.frekvence1.cz/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Frekvence 1</a>."Я слежу за ситуацией в Белоруссии, и у меня на это немного иной взгляд, нежели у многих других. Меня заинтересовало предложение соперницы господина (президента Александра) Лукашенко по выборам (<a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a>) о том, чтобы пересчитать избирательные бюллетени. Это мне кажется гораздо разумнее, чем говорить о необходимости провести повторные выборы", - сказал Земан.По словам Земана, если новые выборы будут организовывать те же административные работники, что и предыдущие, то эти выборы завершатся результатом, подобным августовскому. А если пересчитать августовские избирательные бюллетени, то, возможно, результаты окажутся иными."Повторюсь, что ничего не имею против призывов к новым выборам, потому что те, которые состоялись (9 августа), завершились с очень-очень удивительным результатом. Но я бы приветствовал пересчет избирательных бюллетеней", - подчеркнул президент Чехии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200927/sudba-1577827450.html
https://ria.ru/20200927/lukashenko-1577853475.html
Разумнее заново пересчитать бюллетени прошедших 9 августа выборов президента Белоруссии, чем проводить новые выборы, заявил в воскресенье президент Чехии Милош Земан, выступая по пражскому радио Frekvence 1. ,, Как он это себе представляет?
15
Я не против пересчета бюллетеней в Чехии, но президент Земан меня вполне устраивает, пока он не поддерживает оппозицию в Белоруссии, которая действует вне правового поля.
14
13
чехия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577849109_78:0:2809:2048_1400x0_80_0_0_1d7b61f09e037c78c03df63e31a26f76.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
милош земан, чехия, белоруссия, в мире

Президент Чехии усомнился в необходимости повторных выборов в Белоруссии

20:14 27.09.2020
6081
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАкции протеста оппозиции в Минске
Акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПРАГА, 27 сен – РИА Новости. Разумнее заново пересчитать бюллетени прошедших 9 августа выборов президента Белоруссии, чем проводить новые выборы, заявил в воскресенье президент Чехии Милош Земан, выступая по пражскому радио Frekvence 1.
"Я слежу за ситуацией в Белоруссии, и у меня на это немного иной взгляд, нежели у многих других. Меня заинтересовало предложение соперницы господина (президента Александра) Лукашенко по выборам (Светланы Тихановской) о том, чтобы пересчитать избирательные бюллетени. Это мне кажется гораздо разумнее, чем говорить о необходимости провести повторные выборы", - сказал Земан.
Участники акции и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 02:48Протесты в Белоруссии
Глава МИД Белоруссии рассказал, кто решит судьбу страны
По словам Земана, если новые выборы будут организовывать те же административные работники, что и предыдущие, то эти выборы завершатся результатом, подобным августовскому. А если пересчитать августовские избирательные бюллетени, то, возможно, результаты окажутся иными.
"Повторюсь, что ничего не имею против призывов к новым выборам, потому что те, которые состоялись (9 августа), завершились с очень-очень удивительным результатом. Но я бы приветствовал пересчет избирательных бюллетеней", - подчеркнул президент Чехии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 19:14Протесты в Белоруссии
Лукашенко ответил на призыв Макрона уйти в отставку
682910230
Обсудить13
Протесты в БелоруссииМилош ЗеманЧехияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Разумнее заново пересчитать бюллетени прошедших 9 августа выборов президента Белоруссии, чем проводить новые выборы, заявил в воскресенье президент Чехии Милош Земан, выступая по пражскому радио Frekvence 1. ,, Как он это себе представляет?
27 сентября, 20:16
БЯБорис Яковлев
520017
Я не против пересчета бюллетеней в Чехии, но президент Земан меня вполне устраивает, пока он не поддерживает оппозицию в Белоруссии, которая действует вне правового поля.
27 сентября, 20:51
Владимир Ф. БыченковВладимир Ф. Быченков
1200011
Рекомендуем
Дмитрий Мезенцев
Посол России прокомментировал заявления ЕС об инаугурации Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Лукашенко ответил на призыв Макрона уйти в отставку
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон заявил, что ему стыдно за руководство Ливана
Марина Удгодская
Случайно победившая на выборах уборщица дала первое интервью
Вид на Симферопольское водохранилище
Хуснуллин рассказал о планах по преодолению дефицита воды в Крыму
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Кадыров обратился к Азербайджану и Армении с призывом
Участница несанкционированной акции оппозиции Марш единства и сотрудники милиции на улице в Минске
В МВД Белоруссии рассказали о трудностях при работе во время протестов
Дмитрий Мезенцев
Посол России заявил, что роуминг в Белоруссии "кусается"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
В Госдуме прокомментировали слова Пашиняна о независимости Карабаха
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев во время брифинга в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь
Посол России раскритиковал НАТО за бряцание оружием у границ Белоруссии
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
ОМОН задерживает оставшихся участников протеста в минском Уручье
Кадры с горящей боевой техникой в Нагорном Карабахе
Опубликованы кадры с горящей техникой в Карабахе
Военнослужащий в зоне карабахского конфликта
Эстония инициирует консультации в Совбезе ООН по ситуации в Карабахе
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Библиотеке имени Никсона в Калифорнии
Помпео о выборах в США: "Русские не повлияют на результат"
Армянский солдат в зоне карабахского конфликта
Армения обратилась в ЕСПЧ из-за ситуации в Карабахе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37Путин заявил о гордости России за атомную отрасль
02:37Японский министр провел осмотр Южных Курил издалека
02:33Россия будет укреплять потенциал атомной отрасли, заявил Путин
02:30Путин оценил роль работников атомной отрасли в обеспечении обороны России
02:28Путин: АЭС работают на репутацию России как страны высоких технологий
02:24Путин рассказал об эффективности атомной отрасли России на фоне COVID-19
02:03Названы необычные признаки приближающегося инсульта
02:00Как не заболеть вирусной инфекцией? Пять лайфхаков
01:43Ереван показал кадры уничтожения азербайджанской военной колонны
01:40Стали известны даты саммита "Большой двадцатки"
01:36Форум регионов России и Белоруссии впервые пройдет онлайн из-за COVID-19
01:19Матвиенко оценила сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией
01:12Трамп прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
01:10Россия "доверяет мудрости белорусского народа", заявила Матвиенко
01:05На МКС увеличилась скорость утечки воздуха
00:47Байден прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
00:41Глава МИД Армении обсудил ситуацию в Карабахе с замгоссекретаря США
00:26В Москве и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за COVID-19
00:18Назван регион с самым здоровым образом жизни
00:05Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года
Лента новостейМолния