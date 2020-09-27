https://ria.ru/20200927/vybory-1577855247.html

Президент Чехии усомнился в необходимости повторных выборов в Белоруссии

Разумнее заново пересчитать бюллетени прошедших 9 августа выборов президента Белоруссии, чем проводить новые выборы, заявил в воскресенье президент Чехии Милош... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T20:14

2020-09-27T20:14

2020-09-27T20:14

протесты в белоруссии

милош земан

чехия

белоруссия

в мире

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<strong>ПРАГА, 27 сен – РИА Новости.</strong> Разумнее заново пересчитать бюллетени прошедших 9 августа выборов президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, чем проводить новые выборы, заявил в воскресенье президент <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a> <a href="http://ria.ru/person_Milosh_Zeman/" target="_blank" data-auto="true">Милош Земан</a>, выступая по пражскому радио <a href="https://www.frekvence1.cz/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Frekvence 1</a>."Я слежу за ситуацией в Белоруссии, и у меня на это немного иной взгляд, нежели у многих других. Меня заинтересовало предложение соперницы господина (президента Александра) Лукашенко по выборам (<a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a>) о том, чтобы пересчитать избирательные бюллетени. Это мне кажется гораздо разумнее, чем говорить о необходимости провести повторные выборы", - сказал Земан.По словам Земана, если новые выборы будут организовывать те же административные работники, что и предыдущие, то эти выборы завершатся результатом, подобным августовскому. А если пересчитать августовские избирательные бюллетени, то, возможно, результаты окажутся иными."Повторюсь, что ничего не имею против призывов к новым выборам, потому что те, которые состоялись (9 августа), завершились с очень-очень удивительным результатом. Но я бы приветствовал пересчет избирательных бюллетеней", - подчеркнул президент Чехии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200927/sudba-1577827450.html

https://ria.ru/20200927/lukashenko-1577853475.html

Борис Яковлев Разумнее заново пересчитать бюллетени прошедших 9 августа выборов президента Белоруссии, чем проводить новые выборы, заявил в воскресенье президент Чехии Милош Земан, выступая по пражскому радио Frekvence 1. ,, Как он это себе представляет? 15

Владимир Ф. Быченков Я не против пересчета бюллетеней в Чехии, но президент Земан меня вполне устраивает, пока он не поддерживает оппозицию в Белоруссии, которая действует вне правового поля. 14

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чехия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

милош земан, чехия, белоруссия, в мире