https://ria.ru/20200927/vozdvizhenie-1577834670.html

Православные христиане отмечают праздник Воздвижения креста Господня

Православные христиане отмечают в воскресенье один из 12 главных церковных праздников - Воздвижение креста Господня. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T11:37

2020-09-27T11:37

2020-09-27T11:37

религия и мировоззрение

иисус христос

новости - религия и мировоззрение

иерусалим

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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Православные христиане отмечают в воскресенье один из 12 главных церковных праздников - Воздвижение креста Господня. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершил Божественную литургию в храме Христа Спасителя.Праздник Воздвижения был установлен в связи с событиями IV века, когда святая царица Елена, мать императора Константина I, нашла в Иерусалиме величайшую христианскую святыню - крест, на котором был распят Иисус Христос. Этот день является днем строгого поста.После разрушения Иерусалима в 70 году римскими войсками крест был утерян. Его нашли под языческим святилищем Афродиты, устроенным на месте Гроба Господня. По преданию, когда святая Елена обнаружила рядом три креста, внешне не отличимые друг от друга (вместе со Христом были распяты еще два разбойника), крест Иисуса удалось определить по тому, что от прикосновения к нему исцелился тяжелобольной человек и ожил умерший, которого в этот момент несли мимо на погребение.Чтобы множество людей, собравшихся к месту обретения святыни, смогли увидеть крест, патриарх Иерусалимский Макарий стал высоко поднимать его. Название праздника как раз и указывает на торжественное поднятие креста вверх ("воздвижение") после его обнаружения в земле. После торжественного события императрица одну часть креста передала храму Гроба Господня в Иерусалиме, а другую направила в Константинополь.Символ спасенияИзвестный церковный миссионер, автор многих книг и публикаций о Священном Писании протоиерей Олег Стеняев, комментируя РИА Новости события этого воскресного дня, отметил, что, по учению церкви, крест - это символ человеческого спасения, потому что за грехи всех людей на нем умер Христос. При этом Иисус, отметил Стеняев, умер "по Писанию" - именно так, как писали и предсказывали об этом ветхозаветные пророки в священных книгах.Но самое необычное, по его словам, в том, что Христос умирает в пространстве, которое представляет собой как бы "дворец дьявола": в Библии небо считается принадлежностью Бога, земля отдана Творцом "сынам человеческим". А Христос умирает на кресте, в пространстве между небом и землей - в понимании современников Спасителя и первых христиан, именно "в поднебесной" обитают силы зла."Таким образом, Христос на кресте разрывает царство дьявола, побеждает его, сокрушает это пространство, захваченное воздушными духами, и обеспечивает нашим душам легкое прохождение мытарств (препятствий на пути души к Богу - ред.) после смерти тела. Поэтому крест очень символичен", - добавил Стеняев.Святые отцы церкви также сравнивают крест Христов с райским "древом жизни", чьи плоды даруют бессмертие, и называют его "новым живоносным древом".Явление любвиВ свою очередь пресс-секретарь Запорожской епархии УПЦ протоиерей Александр Овчаренко обратил внимание на то, что Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня - единственный из "двунадесятых" праздников, исторической основой которого явились не только новозаветные события, но и более поздние - из области церковной истории."В этом празднике мы соединяем благоговейное воспоминание о самом кресте, на котором был распят Христос, и радостно-печальное воспоминание событий обретения честного и животворящего древа этого креста Господня. Здесь больше подходит украинское слово "свято". Каждый церковный праздник - это не про праздность, каждый день в церковном календаре - это святой день. А такие, как сегодня, тем более. В "Свято" надо святить, освящать день молитвенной памятью и размышлением, добродетелью, созерцанием. В этот день Православная церковь приглашает верующих благоговейно поклониться Честному и Животворящему Кресту, на котором Господь наш и Спаситель перенес величайшие страдания ради нас и нашего спасения", - сказал РИА Новости Овчаренко.По его словам, крест одновременно является орудием мучительной казни Христа и при этом - величайшей святыней христианства. Пока люди не способны осознать и не до конца понимают ее сути, заметил отец Александр. "Может быть, это своеобразный "воздух" или состояние другого, будущего измерения, будущей вечной жизни, которое мы не в состоянии сейчас постичь или вместить, хотя, как залог или предчувствие, мы его ощущаем. Любовь - это единственная доступная нам вещь, которая позволяет выйти за пределы времени и пространства. Вот такая любовь и была явлена на кресте", - добавил священник.

https://ria.ru/20170927/1505633324.html

https://ria.ru/20190927/1559186127.html

https://ria.ru/20200819/1576002949.html

Бывший Спецназовец Когда РФ уже перестанет надеется на господа и коронавирус. 14

lyuda.terenteva.55 Сердечно поздравляю со Святым Праздником. Всем здоровья, доброжелательства и миротворения. "Спаси, Господи, народ твой и благослови всё, что принадлежит Тебе". 13

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иерусалим

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иисус христос, новости - религия и мировоззрение, иерусалим