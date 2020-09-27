Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200927/vozdvizhenie-1577834670.html
Православные христиане отмечают праздник Воздвижения креста Господня
Православные христиане отмечают в воскресенье один из 12 главных церковных праздников - Воздвижение креста Господня. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T11:37
2020-09-27T11:37
религия и мировоззрение
иисус христос
новости - религия и мировоззрение
иерусалим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155920/22/1559202246_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_afc227b823c87c779ccb2d579f42c3bb.jpg
<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Православные христиане отмечают в воскресенье один из 12 главных церковных праздников - Воздвижение креста Господня. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершил Божественную литургию в храме Христа Спасителя.Праздник Воздвижения был установлен в связи с событиями IV века, когда святая царица Елена, мать императора Константина I, нашла в Иерусалиме величайшую христианскую святыню - крест, на котором был распят Иисус Христос. Этот день является днем строгого поста.После разрушения Иерусалима в 70 году римскими войсками крест был утерян. Его нашли под языческим святилищем Афродиты, устроенным на месте Гроба Господня. По преданию, когда святая Елена обнаружила рядом три креста, внешне не отличимые друг от друга (вместе со Христом были распяты еще два разбойника), крест Иисуса удалось определить по тому, что от прикосновения к нему исцелился тяжелобольной человек и ожил умерший, которого в этот момент несли мимо на погребение.Чтобы множество людей, собравшихся к месту обретения святыни, смогли увидеть крест, патриарх Иерусалимский Макарий стал высоко поднимать его. Название праздника как раз и указывает на торжественное поднятие креста вверх ("воздвижение") после его обнаружения в земле. После торжественного события императрица одну часть креста передала храму Гроба Господня в Иерусалиме, а другую направила в Константинополь.Символ спасенияИзвестный церковный миссионер, автор многих книг и публикаций о Священном Писании протоиерей Олег Стеняев, комментируя РИА Новости события этого воскресного дня, отметил, что, по учению церкви, крест - это символ человеческого спасения, потому что за грехи всех людей на нем умер Христос. При этом Иисус, отметил Стеняев, умер "по Писанию" - именно так, как писали и предсказывали об этом ветхозаветные пророки в священных книгах.Но самое необычное, по его словам, в том, что Христос умирает в пространстве, которое представляет собой как бы "дворец дьявола": в Библии небо считается принадлежностью Бога, земля отдана Творцом "сынам человеческим". А Христос умирает на кресте, в пространстве между небом и землей - в понимании современников Спасителя и первых христиан, именно "в поднебесной" обитают силы зла."Таким образом, Христос на кресте разрывает царство дьявола, побеждает его, сокрушает это пространство, захваченное воздушными духами, и обеспечивает нашим душам легкое прохождение мытарств (препятствий на пути души к Богу - ред.) после смерти тела. Поэтому крест очень символичен", - добавил Стеняев.Святые отцы церкви также сравнивают крест Христов с райским "древом жизни", чьи плоды даруют бессмертие, и называют его "новым живоносным древом".Явление любвиВ свою очередь пресс-секретарь Запорожской епархии УПЦ протоиерей Александр Овчаренко обратил внимание на то, что Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня - единственный из "двунадесятых" праздников, исторической основой которого явились не только новозаветные события, но и более поздние - из области церковной истории."В этом празднике мы соединяем благоговейное воспоминание о самом кресте, на котором был распят Христос, и радостно-печальное воспоминание событий обретения честного и животворящего древа этого креста Господня. Здесь больше подходит украинское слово "свято". Каждый церковный праздник - это не про праздность, каждый день в церковном календаре - это святой день. А такие, как сегодня, тем более. В "Свято" надо святить, освящать день молитвенной памятью и размышлением, добродетелью, созерцанием. В этот день Православная церковь приглашает верующих благоговейно поклониться Честному и Животворящему Кресту, на котором Господь наш и Спаситель перенес величайшие страдания ради нас и нашего спасения", - сказал РИА Новости Овчаренко.По его словам, крест одновременно является орудием мучительной казни Христа и при этом - величайшей святыней христианства. Пока люди не способны осознать и не до конца понимают ее сути, заметил отец Александр. "Может быть, это своеобразный "воздух" или состояние другого, будущего измерения, будущей вечной жизни, которое мы не в состоянии сейчас постичь или вместить, хотя, как залог или предчувствие, мы его ощущаем. Любовь - это единственная доступная нам вещь, которая позволяет выйти за пределы времени и пространства. Вот такая любовь и была явлена на кресте", - добавил священник.
https://ria.ru/20170927/1505633324.html
https://ria.ru/20190927/1559186127.html
https://ria.ru/20200819/1576002949.html
Когда РФ уже перестанет надеется на господа и коронавирус.
14
Сердечно поздравляю со Святым Праздником. Всем здоровья, доброжелательства и миротворения. "Спаси, Господи, народ твой и благослови всё, что принадлежит Тебе".
13
2
иерусалим
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155920/22/1559202246_347:0:3076:2047_1400x0_80_0_0_b8eea0625def8340c139f9be56923d6f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иисус христос, новости - религия и мировоззрение, иерусалим

Православные христиане отмечают праздник Воздвижения креста Господня

11:37 27.09.2020
23371
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОсвящение православного креста у маяка Басаргина в Приморье
Освящение православного креста у маяка Басаргина в Приморье - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Православные христиане отмечают в воскресенье один из 12 главных церковных праздников - Воздвижение креста Господня. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершил Божественную литургию в храме Христа Спасителя.
Праздник Воздвижения был установлен в связи с событиями IV века, когда святая царица Елена, мать императора Константина I, нашла в Иерусалиме величайшую христианскую святыню - крест, на котором был распят Иисус Христос. Этот день является днем строгого поста.
После разрушения Иерусалима в 70 году римскими войсками крест был утерян. Его нашли под языческим святилищем Афродиты, устроенным на месте Гроба Господня. По преданию, когда святая Елена обнаружила рядом три креста, внешне не отличимые друг от друга (вместе со Христом были распяты еще два разбойника), крест Иисуса удалось определить по тому, что от прикосновения к нему исцелился тяжелобольной человек и ожил умерший, которого в этот момент несли мимо на погребение.
Чтобы множество людей, собравшихся к месту обретения святыни, смогли увидеть крест, патриарх Иерусалимский Макарий стал высоко поднимать его. Название праздника как раз и указывает на торжественное поднятие креста вверх ("воздвижение") после его обнаружения в земле. После торжественного события императрица одну часть креста передала храму Гроба Господня в Иерусалиме, а другую направила в Константинополь.
Установка креста - РИА Новости, 1920, 27.09.2017
27 сентября 2017, 11:22Религия и мировоззрение
Воздвижение Креста Господня: тайны главной святыни христианства

Символ спасения

Известный церковный миссионер, автор многих книг и публикаций о Священном Писании протоиерей Олег Стеняев, комментируя РИА Новости события этого воскресного дня, отметил, что, по учению церкви, крест - это символ человеческого спасения, потому что за грехи всех людей на нем умер Христос. При этом Иисус, отметил Стеняев, умер "по Писанию" - именно так, как писали и предсказывали об этом ветхозаветные пророки в священных книгах.
"Почему именно крест? Во-первых, сказано в законе Божьем: "проклят висящий на древе". И он повис на древе, чтобы взять на себя проклятие наших грехов. Потом в Писании сказано: "не бывает прощения грехов без пролития крови". И он истекает кровью на кресте. Затем сказано: "за грех - смерть". Он умирает на кресте", - пояснил священник.
Но самое необычное, по его словам, в том, что Христос умирает в пространстве, которое представляет собой как бы "дворец дьявола": в Библии небо считается принадлежностью Бога, земля отдана Творцом "сынам человеческим". А Христос умирает на кресте, в пространстве между небом и землей - в понимании современников Спасителя и первых христиан, именно "в поднебесной" обитают силы зла.
"Таким образом, Христос на кресте разрывает царство дьявола, побеждает его, сокрушает это пространство, захваченное воздушными духами, и обеспечивает нашим душам легкое прохождение мытарств (препятствий на пути души к Богу - ред.) после смерти тела. Поэтому крест очень символичен", - добавил Стеняев.
Святые отцы церкви также сравнивают крест Христов с райским "древом жизни", чьи плоды даруют бессмертие, и называют его "новым живоносным древом".
Церковь Всех Святых на Кулишках в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2019
27 сентября 2019, 00:14Религия и мировоззрение
Православная церковь отмечает праздник Воздвижения креста Господня

Явление любви

В свою очередь пресс-секретарь Запорожской епархии УПЦ протоиерей Александр Овчаренко обратил внимание на то, что Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня - единственный из "двунадесятых" праздников, исторической основой которого явились не только новозаветные события, но и более поздние - из области церковной истории.
"В этом празднике мы соединяем благоговейное воспоминание о самом кресте, на котором был распят Христос, и радостно-печальное воспоминание событий обретения честного и животворящего древа этого креста Господня. Здесь больше подходит украинское слово "свято". Каждый церковный праздник - это не про праздность, каждый день в церковном календаре - это святой день. А такие, как сегодня, тем более. В "Свято" надо святить, освящать день молитвенной памятью и размышлением, добродетелью, созерцанием. В этот день Православная церковь приглашает верующих благоговейно поклониться Честному и Животворящему Кресту, на котором Господь наш и Спаситель перенес величайшие страдания ради нас и нашего спасения", - сказал РИА Новости Овчаренко.
По его словам, крест одновременно является орудием мучительной казни Христа и при этом - величайшей святыней христианства.
"Крест соединил Бога и человека. Крест - знак и орудие нашего спасения. Потому и поется в этот день в храмах: "Крест - хранитель всея вселенныя". А самое главное, на нем была явлена любовь. Христос как бы обнимает все человечество! Он ради любви к каждому в отдельности и в целом ко всем взошел на крест. Любовь - это не выдумка и не просто чувство, это осязаемая величина, это сила", - сказал священник.
Пока люди не способны осознать и не до конца понимают ее сути, заметил отец Александр. "Может быть, это своеобразный "воздух" или состояние другого, будущего измерения, будущей вечной жизни, которое мы не в состоянии сейчас постичь или вместить, хотя, как залог или предчувствие, мы его ощущаем. Любовь - это единственная доступная нам вещь, которая позволяет выйти за пределы времени и пространства. Вот такая любовь и была явлена на кресте", - добавил священник.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время рождественского телемоста из храма Христа Спасителя с космонавтами МКС - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
19 августа, 18:49Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл призвал верующих читать божественные знаки
661110315
Обсудить2
Религия и мировоззрениеИисус ХристосНовости - Религия и мировоззрениеИерусалим
Популярные комментарии
Когда РФ уже перестанет надеется на господа и коронавирус.
27 сентября, 12:41
Бывший СпецназовецБывший Спецназовец
600008
Сердечно поздравляю со Святым Праздником. Всем здоровья, доброжелательства и миротворения. "Спаси, Господи, народ твой и благослови всё, что принадлежит Тебе".
27 сентября, 11:45
lyuda.terenteva.55lyuda.terenteva.55
1100011
Рекомендуем
Алена Водонаева
Водонаева показала распухшее лицо после визита к стоматологу
Вид на архитектурный комплекс Башни Пламени в Баку
Эксперт рассказал, на что готов Баку чтобы решить карабахский вопрос
В Минске перекрывают дороги и в центре стоят военные машины
В центр Минска стягивают войска
Актер московского Театра сатиры Владимир Носачев
Умер актер московского Театра сатиры Владимир Носачев
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Собянин назвал число сделавших прививку от коронавируса москвичей
Вице-мэр Хабаровска Ирина Шапиро
Умерла болевшая COVID-19 вице-мэр Хабаровска
Участник на акции сторонников Дональда Трампа в Грешеме
Система сломалась. Америка выйдет из кризиса без обеих партий
Фото из инстаграм Софьии Евдокименко
Внучка Ротару показала себя полуобнаженной в новой квартире в Америке
ДТП с рейсовым автобусом в Калининградской области
В Калининградской области в понедельник объявлен траур по погибшим в ДТП
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Лукашенко ответил на призыв Макрона уйти в отставку
На месте падения легкомоторного самолета в Нижегородской области
В Нижегородской области легкомоторный самолет упал в Волгу
«Ведьма» и «урод» - это не обидно. Слова, которые имели иное значение
"Ведьма" и "урод" - это не обидно. Слова, которые имели иное значение
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Россия не примет участия в переговорной платформе по "деоккупации" Крыма
Крушение самолета Ан-26 под Харьковом
Выживший при крушении Ан-26 на Украине рассказал о спасении
Актриса Yuko Takeuchi
Актриса из фильма "Звонок" покончила с собой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37Путин заявил о гордости России за атомную отрасль
02:37Японский министр провел осмотр Южных Курил издалека
02:33Россия будет укреплять потенциал атомной отрасли, заявил Путин
02:30Путин оценил роль работников атомной отрасли в обеспечении обороны России
02:28Путин: АЭС работают на репутацию России как страны высоких технологий
02:24Путин рассказал об эффективности атомной отрасли России на фоне COVID-19
02:03Названы необычные признаки приближающегося инсульта
02:00Как не заболеть вирусной инфекцией? Пять лайфхаков
01:43Ереван показал кадры уничтожения азербайджанской военной колонны
01:40Стали известны даты саммита "Большой двадцатки"
01:36Форум регионов России и Белоруссии впервые пройдет онлайн из-за COVID-19
01:19Матвиенко оценила сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией
01:12Трамп прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
01:10Россия "доверяет мудрости белорусского народа", заявила Матвиенко
01:05На МКС увеличилась скорость утечки воздуха
00:47Байден прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
00:41Глава МИД Армении обсудил ситуацию в Карабахе с замгоссекретаря США
00:26В Москве и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за COVID-19
00:18Назван регион с самым здоровым образом жизни
00:05Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года
Лента новостейМолния