https://ria.ru/20200927/vmeshatelstvo-1577827200.html

Глава МИД Белоруссии заявил о попытках подорвать ее государственный строй

После неудавшейся попытки навязать Белоруссии цветную революцию Минск испытывает внешнее вмешательство, нацеленное на подрыв государственного строя, заявил на... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T02:20

2020-09-27T02:20

2020-09-27T03:09

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир макей

генеральная ассамблея оон

оон

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>ООН, 27 сен - РИА Новости.</strong> После неудавшейся попытки навязать <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> цветную революцию <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> испытывает внешнее вмешательство, нацеленное на подрыв государственного строя, заявил на сессии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank">Генассамблеи ООН</a> глава МИД страны <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a>.Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, непризнание <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в качестве президента Белоруссии рядом европейских стран является косвенным вмешательством в дела республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко. Между тем в среду госагентство Белта сообщило, что состоялась инаугурация Лукашенко и он вступил в должность.

https://ria.ru/20200927/sudba-1577827450.html

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, дмитрий песков, владимир макей , генеральная ассамблея оон, оон, минск, белоруссия, в мире