Глава МИД Белоруссии заявил о попытках подорвать ее государственный строй
02:20 27.09.2020 (обновлено: 03:09 27.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 27 мая 2019
ООН, 27 сен - РИА Новости. После неудавшейся попытки навязать Белоруссии цветную революцию Минск испытывает внешнее вмешательство, нацеленное на подрыв государственного строя, заявил на сессии Генассамблеи ООН глава МИД страны Владимир Макей.
"После неудавшейся попытки навязать нам цветную революцию мы испытываем внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя", - сказал Макей в записанном видеообращении, которое показали в зале Генассамблеи.
Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, непризнание Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии рядом европейских стран является косвенным вмешательством в дела республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко. Между тем в среду госагентство Белта сообщило, что состоялась инаугурация Лукашенко и он вступил в должность.