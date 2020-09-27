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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20200927/vedma-1577750495.html
"Ведьма" и "урод" - это не обидно. Слова, которые имели иное значение
История меняет значение слов. Иногда – в противоположную сторону. Сегодня мы неодобрительно называем что-то "вульгарным" или "пошлым", а слова "ведьма" и "урод" стали ругательными. Однако наших предков такая трактовка удивила бы: когда-то эти слова не содержали негативного оттенка. Почему быть "ведьмой" и "уродом" было не обидно?
2020-09-27T12:00
2020-09-27T12:00
как это по-русски
подкаст
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«Ведьма» и «урод» - это не обидно. Слова, которые имели иное значение
История меняет значение слов. Иногда – в противоположную сторону. Сегодня мы неодобрительно называем что-то «вульгарным» или «пошлым», а слова «ведьма» и «урод» стали ругательными. Однако наших предков такая трактовка удивила бы: когда-то эти слова не содержали негативного оттенка. Почему быть «ведьмой» и «уродом» было не обидно?
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аудио, подкаст

"Ведьма" и "урод" - это не обидно. Слова, которые имели иное значение

12:00 27.09.2020
5478
Как это по-русски
«Ведьма» и «урод» - это не обидно. Слова, которые имели иное значение
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
История меняет значение слов. Иногда – в противоположную сторону. Сегодня мы неодобрительно называем что-то "вульгарным" или "пошлым", а слова "ведьма" и "урод" стали ругательными. Однако наших предков такая трактовка удивила бы: когда-то эти слова не содержали негативного оттенка. Почему быть "ведьмой" и "уродом" было не обидно?
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Текст эпизода Елены Исайкиной
Голоса эпизода: Наталия Шашина, Игорь Кривицкий, Артём Буфтяк, Лина Алексюнайте, Ксения Драницина
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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Как это по-русскиПодкаст
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