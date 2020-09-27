https://ria.ru/20200927/unichtozhenie-1577836333.html

Минобороны Армении показало кадры уничтожения азербайджанских танков

Министерство обороны Армении показало обстрел танков Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T12:04

2020-09-27T12:04

2020-09-27T14:03

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обострение конфликта в нагорном карабахе

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577835867_60:0:1212:648_1400x0_80_0_0_e5839e8ecac9c8ec2f01482c9f3b4296.png

<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. </strong>Министерство обороны Армении показало обстрел танков Азербайджана на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>. По данным ведомства, войска непризнанной Нагорно-Карабахской республики уничтожили два вертолета, 14 беспилотников и бронетехнику <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a>. Азербайджанская сторона отрицает факт уничтожения военной техники. Об очередном обострении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе стало известно сегодня утром. Как заявил пресс-секретарь президента непризнанной республики, азербайджанские военные обстреляли населенные пункты на территории Нагорного Карабаха, в том числе его столицу Степанакерт. В Баку и Ереване обвиняют в обстрелах друг друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> заявляют, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана. Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200927/karabakh-1577835391.html

https://ria.ru/20200927/karabakh-1577833615.html

Samvel Vazgenovich Gurgenov В любом случае это точнее, чем стрельба российских танкистов на недавнем биатлоне. Там даже комментатор-"патриот" не выправил впечатление от "снайперов". 91

Влад Сордо Росси и такая ситуация выгодна. Поэтому и поддерживает одну из сторон. 37

14

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение конфликта в нагорном карабахе, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире