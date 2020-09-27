https://ria.ru/20200927/uborschitsa-1577856333.html

Случайно победившая на выборах уборщица дала первое интервью

Победившая на выборах главы сельского поселения в Костромской области уборщица Марина Удгодская заявила в интервью "Комсомольской правде", что намерена занять... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T20:43

2020-09-27T20:43

2020-09-27T20:44

марина удгодская

россия

костромская область

чухломский район

политика

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Победившая на выборах главы сельского поселения в <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank">Костромской области</a> уборщица Марина Удгодская заявила в интервью <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правде"</a>, что намерена занять должность."Я поняла — за меня люди. Как же я откажусь", — отметила она.Женщина предположила, что победила по итогам голосования из-за запроса избирателей на "новое и свежее". По словам Удгодской, она уже ощущает поддержку людей на новой должности и не стыдится своей прежней профессии."Мне тут прислали список книг, которые мне надо прочитать. Люди заботятся", — рассказала она.Как уточнила избранная глава поселения, первым делом она планирует построить запруду у села, "чтобы дети купались".Удгодская также отметила, что ей понравилось общаться с журналистами и она не скрывается от СМИ.Марину Удгодскую, ранее работавшую уборщицей в здании администрации, избрали главой Повалихинского сельского поселения <a href="http://ria.ru/location_CHukhlomskijj_rajjon/" target="_blank">Чухломского района</a>. Женщина отмечала, что была техническим кандидатом. При этом в ЦИК <a href="https://ria.ru/20200925/uborschitsa-1577770596.html?in=t" target="_blank">уточнили</a>, что в ходе голосования нарушений не было, и Удгодская выиграла выборы в соответствии с законом. Она вступит в должность 1 октября.

https://ria.ru/20200925/uborschitsa-1577794656.html

https://ria.ru/20200924/vybory-1577726600.html

Рома Филл Успехов тебе Марина на новой должности. Покажи односельчанам , что быть главой сельского совета не сложнее , чем тряпкой по полу возить. 72

Ярослав Погодин Молодец. Но прям такое пристальное внимание... Там избирателей во всём районе как в многоквартирном доме, если не меньше. Это как ТСЖ если бы управляющий сменился )) Справится. Тем более команда останется прежней ;) 42

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россия

костромская область

чухломский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина удгодская, россия, костромская область, чухломский район, политика