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https://ria.ru/20200927/uborschitsa-1577856333.html
Случайно победившая на выборах уборщица дала первое интервью
Победившая на выборах главы сельского поселения в Костромской области уборщица Марина Удгодская заявила в интервью "Комсомольской правде", что намерена занять... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T20:43
2020-09-27T20:44
марина удгодская
россия
костромская область
чухломский район
политика
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Победившая на выборах главы сельского поселения в <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank">Костромской области</a> уборщица Марина Удгодская заявила в интервью <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правде"</a>, что намерена занять должность."Я поняла — за меня люди. Как же я откажусь", — отметила она.Женщина предположила, что победила по итогам голосования из-за запроса избирателей на "новое и свежее". По словам Удгодской, она уже ощущает поддержку людей на новой должности и не стыдится своей прежней профессии."Мне тут прислали список книг, которые мне надо прочитать. Люди заботятся", — рассказала она.Как уточнила избранная глава поселения, первым делом она планирует построить запруду у села, "чтобы дети купались".Удгодская также отметила, что ей понравилось общаться с журналистами и она не скрывается от СМИ.Марину Удгодскую, ранее работавшую уборщицей в здании администрации, избрали главой Повалихинского сельского поселения <a href="http://ria.ru/location_CHukhlomskijj_rajjon/" target="_blank">Чухломского района</a>. Женщина отмечала, что была техническим кандидатом. При этом в ЦИК <a href="https://ria.ru/20200925/uborschitsa-1577770596.html?in=t" target="_blank">уточнили</a>, что в ходе голосования нарушений не было, и Удгодская выиграла выборы в соответствии с законом. Она вступит в должность 1 октября.
https://ria.ru/20200925/uborschitsa-1577794656.html
https://ria.ru/20200924/vybory-1577726600.html
Успехов тебе Марина на новой должности. Покажи односельчанам , что быть главой сельского совета не сложнее , чем тряпкой по полу возить.
72
Молодец. Но прям такое пристальное внимание... Там избирателей во всём районе как в многоквартирном доме, если не меньше. Это как ТСЖ если бы управляющий сменился )) Справится. Тем более команда останется прежней ;)
42
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россия
костромская область
чухломский район
РИА Новости
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марина удгодская, россия, костромская область, чухломский район, политика

Случайно победившая на выборах уборщица дала первое интервью

20:43 27.09.2020 (обновлено: 20:44 27.09.2020)
36316
© Фото : страница Марины Удгодской в соцсетиМарина Удгодская
Марина Удгодская - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Фото : страница Марины Удгодской в соцсети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Победившая на выборах главы сельского поселения в Костромской области уборщица Марина Удгодская заявила в интервью "Комсомольской правде", что намерена занять должность.
"Я поняла — за меня люди. Как же я откажусь", — отметила она.
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Женщина предположила, что победила по итогам голосования из-за запроса избирателей на "новое и свежее". По словам Удгодской, она уже ощущает поддержку людей на новой должности и не стыдится своей прежней профессии.
"Мне тут прислали список книг, которые мне надо прочитать. Люди заботятся", — рассказала она.
Как уточнила избранная глава поселения, первым делом она планирует построить запруду у села, "чтобы дети купались".
Удгодская также отметила, что ей понравилось общаться с журналистами и она не скрывается от СМИ.
Марину Удгодскую, ранее работавшую уборщицей в здании администрации, избрали главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района. Женщина отмечала, что была техническим кандидатом. При этом в ЦИК уточнили, что в ходе голосования нарушений не было, и Удгодская выиграла выборы в соответствии с законом. Она вступит в должность 1 октября.
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Обсудить28
Марина УдгодскаяРоссияКостромская областьЧухломский районПолитика
Популярные комментарии
Успехов тебе Марина на новой должности. Покажи односельчанам , что быть главой сельского совета не сложнее , чем тряпкой по полу возить.
27 сентября, 20:55
Рома ФиллРома Филл
6180002
Молодец. Но прям такое пристальное внимание... Там избирателей во всём районе как в многоквартирном доме, если не меньше. Это как ТСЖ если бы управляющий сменился )) Справится. Тем более команда останется прежней ;)
27 сентября, 22:02
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
3173001
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