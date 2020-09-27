https://ria.ru/20200927/turizm-1577795453.html

Всемирный день туризма

Ежегодно 27 сентября в мире отмечается Всемирный день туризма (World Tourism Day). Он был учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации ООН... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T01:31

2020-09-27T01:31

2020-09-27T01:31

туризм

справки

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Ежегодно 27 сентября в мире отмечается Всемирный день туризма (World Tourism Day). Он был учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) в 1979 году. Праздник призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению.Дата была выбрана потому, что в этот день в 1970 году был принят <a href="http://www.un.org/ru/events/tourismday/background.shtml" target="_blank">Устав</a> Всемирной туристской организации.Согласно данным Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO), в 2019 году международный туристический поток увеличился на 4% по сравнению с 2018 годом. По всему миру было зафиксировано около 1,5 миллиардов международных туристических прибытий. Рост международного туризма в 2019 году наблюдался во всех регионах мира: число поездок на Ближний Восток выросло на 8%, в Азию – на 5%, в Африку – на 4%, Северную и Южную Америку туристы посещали на 2% чаще, чем годом ранее. Число путешествий в Европу снизилось по сравнению с предыдущими годами, но <a href="https://www.unwto.org/international-tourism-growth-continues-to-outpace-the-economy" target="_blank">регион был лидером</a> по числу международных прибытий – 743 миллиона туристов (51%).По данным Росстата, в 2019 году Россию посетили <a href="https://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-pokazateli-vzaimnykh-poezdok-grazhdan-rossiyskoy-federatsii-i-grazhdan-inostrannykh-gosudarstv/vyborochnaya-statisticheskaya-informatsiya-rasschitannaya-v-sootvetstvii-s-ofitsialnoy-statisticheskoy-metodologiey-otsenki-chisla-vezdnykh-i-vyezdnykh-turistskikh-poezdok/" target="_blank">24,4 миллиона</a> иностранных туристов. В 2020 году пандемия COVID-19 вызвала <a href="https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-07/CE112_03_a_Current_trends_international_tourism_Ru.pdf" target="_blank">беспрецедентный спад</a> в секторе путешествий и туризма – как внутреннего, так и международного, – временно закрыв турнаправления и выездные рынки по всему миру. Согласно данным, представленным в сентябрьском выпуске Барометра международного туризма UNWTO, в первом полугодии 2020 года число международных туристских прибытий снизилось на 65% по сравнению с показателем за такой же период прошлого года. Количество прибытий в апреле уменьшилось на 97%, а в мае на 98% в связи с карантином во многих странах, широко распространившимися ограничениями и закрытием аэропортов и национальных границ в качестве одних из мер по сдерживанию распространения вируса. Резкое падение спроса на международные поездки в первой половине 2020 года привело к потере 440 миллионов международных прибытий и около 460 миллиардов долларов США выручки от международного туризма. Это более чем в пять раз превышает потерю поступлений, зафиксированную в 2009 году в условиях глобального экономического и финансового кризиса. В то время как восстановление международного туризма остается вялым, спрос на внутренний туризм растет на многих крупных рынках, таких как Китай, где объем воздушных перевозок в июле вырос примерно до 90% от уровня 2019 года. Объем <a href="https://www.unwto.org/market-intelligence" target="_blank">авиаперевозок</a> в России также был подкреплен ростом внутренних поездок.Безработица – еще одно последствие снижения туристического потока. Согласно статистике, в туристическом секторе занят каждый десятый человек на Земле. В результате пандемии в настоящий момент под угрозой находятся около 100-120 миллионов рабочих мест. <br> Кризис в сфере туризма также представляет угрозу для программ, нацеленных на охрану дикой природы и всемирного культурного наследия. <a href="https://www.un.org/ru/observances/tourism-day" target="_blank">Снижение доходов</a> по линии туризма привело к сокращению финансирования деятельности по сохранению биоразнообразия.Всемирный день туризма дает возможность переосмыслить будущее туристического сектора. В 2020 году темой дня является "Туризм и развитие сельских районов". В мировой политической повестке дня все больше внимания уделяется развитию сельских районов, внутренней миграции и развитию инфраструктуры. В этом контексте туризм обладает мощным потенциалом для внесения значимого вклада в создание возможностей в рамках цепочки формирования экономических и социальных ценностей <a href="https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/unwtogad.2019.4.g51w645001604518" target="_blank">за пределами городов</a>, предоставлении возможностей по трудоустройству за пределами крупных городов и в сохранении культурного и природного наследия. Развитие туризма может способствовать укреплению сельских общин. В этом году страны блока МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай, к которым присоединилось Чили со статусом наблюдателя) выступают в качестве спонсоров мероприятий в рамках Всемирного дня туризма. На фоне пандемии COVID-19 многие мероприятия пройдут онлайн. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, справки