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Новый музейный квартал появился в Туле к 500-летию кремля
Уникальный музейный кластер создали в Туле к юбилею городского кремля: в нем расположены филиалы Государственного исторического музея, музея-усадьбы "Ясная... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T11:48
2020-09-27T11:48
сергей обрывалин
500-летие тульского кремля
алексей дюмин
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
исторический музей
тула
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Уникальный музейный кластер создали в Туле к юбилею городского кремля: в нем расположены филиалы Государственного исторического музея, музея-усадьбы "Ясная Поляна", музеев-заповедников "Поленово" и "Куликово поле". В рамках празднования памятной даты новые культурные объекты 26 сентября осмотрели глава Тульской области Алексей Дюмин и первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин, <a href="https://culture.gov.ru/press/news/noviy_muzeiniy_kvartal_v_tule/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщили</a> в пресс-службе Минкульта России.В музейном квартале оборудованы зеленые зоны с местами для отдыха и уютными кафе, а также небольшая сцена-трансформер для проведения концертов, театрализованных постановок, встреч с почетными гостями. По словам Дюмина, в Туле появилось "современное пространство, в историческом контексте не уступающее Европе". "Президент России Владимир Путин поставил перед регионами задачу создавать целые культурные кластеры. Музейный квартал – как раз такой комплексный проект, во многом уникальный не только для Тульской области, но и для всей России. Это одновременно вклад в сохранение нашей истории и инвестиция в будущее. Создание такого культурно-исторического кластера выведет на новый уровень культурную среду в регионе, увеличит турпоток", – подчеркнул губернатор Тульской области.В ходе осмотра гости посетили филиал Государственного исторического музея, который начнет работу с выставки "Реликвии и шедевры Исторического музея". В рамках экспозиции будут представлены 268 уникальных экспонатов – реликвий отечественной истории и культуры, шедевров изобразительного и декоративно-прикладного искусства.В новом филиале для посетителей организуют тематические экскурсии и занятия, лекции, концерты, кинопоказы. Здесь же откроются музейный магазин и кафе, в скором времени начнет работу детский образовательный центр. Кроме того, к концу 2020 года в музее будут запущены волонтерская и стажерская программы для студентов-историков.Представители официальной делегации также посетили филиал музея-усадьбы "Ясная Поляна", где открылись выставка "Толстой и Тула" и фотовыставка "Большая засечная черта и ее роль в истории Российского государства". В завершение они осмотрели археологическое окно, созданное на территории Тульского кремля.
https://ria.ru/20200915/tula-1577220200.html
https://ria.ru/20200925/tula-1577785397.html
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сергей обрывалин, 500-летие тульского кремля, алексей дюмин, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), исторический музей, тула

Новый музейный квартал появился в Туле к 500-летию кремля

11:48 27.09.2020
61
© Юлия МаклаковаМузейный квартал на улице Металлистов
Музейный квартал на улице Металлистов - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Юлия Маклакова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Уникальный музейный кластер создали в Туле к юбилею городского кремля: в нем расположены филиалы Государственного исторического музея, музея-усадьбы "Ясная Поляна", музеев-заповедников "Поленово" и "Куликово поле". В рамках празднования памятной даты новые культурные объекты 26 сентября осмотрели глава Тульской области Алексей Дюмин и первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин, сообщили в пресс-службе Минкульта России.
В музейном квартале оборудованы зеленые зоны с местами для отдыха и уютными кафе, а также небольшая сцена-трансформер для проведения концертов, театрализованных постановок, встреч с почетными гостями. По словам Дюмина, в Туле появилось "современное пространство, в историческом контексте не уступающее Европе".
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"Президент России Владимир Путин поставил перед регионами задачу создавать целые культурные кластеры. Музейный квартал – как раз такой комплексный проект, во многом уникальный не только для Тульской области, но и для всей России. Это одновременно вклад в сохранение нашей истории и инвестиция в будущее. Создание такого культурно-исторического кластера выведет на новый уровень культурную среду в регионе, увеличит турпоток", – подчеркнул губернатор Тульской области.
В ходе осмотра гости посетили филиал Государственного исторического музея, который начнет работу с выставки "Реликвии и шедевры Исторического музея". В рамках экспозиции будут представлены 268 уникальных экспонатов – реликвий отечественной истории и культуры, шедевров изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
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Как создавалась история – открылась выставка к 500-летию Тульского кремля
В новом филиале для посетителей организуют тематические экскурсии и занятия, лекции, концерты, кинопоказы. Здесь же откроются музейный магазин и кафе, в скором времени начнет работу детский образовательный центр. Кроме того, к концу 2020 года в музее будут запущены волонтерская и стажерская программы для студентов-историков.
Представители официальной делегации также посетили филиал музея-усадьбы "Ясная Поляна", где открылись выставка "Толстой и Тула" и фотовыставка "Большая засечная черта и ее роль в истории Российского государства". В завершение они осмотрели археологическое окно, созданное на территории Тульского кремля.
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Сергей Обрывалин500-летие Тульского кремляАлексей ДюминМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Исторический музейТула
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