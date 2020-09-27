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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200927/sudba-1577827450.html
Глава МИД Белоруссии рассказал, кто решит судьбу страны
Будущее Белоруссии будет решать ее народ путем диалога, заявил в видеообращении на Генассамблее ООН глава МИД республики Владимир Макей. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T02:48
2020-09-27T06:16
протесты в белоруссии
владимир макей
александр лукашенко
генеральная ассамблея оон
белоруссия
оон
в мире
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В Белоруссии рассказали, кто решит судьбу страны
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<strong>ООН, 27 сен — РИА Новости.</strong> Будущее <a href="http://ria.ru/location_Belarus/">Белоруссии</a> будет решать ее народ путем диалога, заявил в видеообращении на <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/">Генассамблее ООН</a> глава МИД республики <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/">Владимир Макей</a>.Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Двадцать третьего сентября Лукашенко вступил в должность президента, церемония инаугурации прошла во Дворце независимости. Это спровоцировало новую волну акций протеста.
https://ria.ru/20200925/inauguratsiya-1577727348.html
"... а путем цивилизованного диалога" - и с кем Лукашенко ведет диалог? С этого места поподробнее. Пока что я вижу с одной стороны народ Белоруссии, выступающий против Луки, а с другой - только ОМОН и полицию (в разных ее видах). Даже те 80%, что якобы проголосовали за Лукашенко, не проявляются никак, от слова "вообще".
268
не так страшен майдан, как доллар по 100; друзья третьего мира, существующие только за счет российских налогоплательщиков; и "всегда врущие и угнетающие" цивилизованные страны, которые спят и видят, как развалить Россию матушку, а то все население туда иммигрирует; ПФР, в котором бесследно исчезают отчисления; бесплатная медицина, когда пневмония на флюшке "в пределах нормы"; 14-часовая работа без обеденного перерыва за 150р в час; разбитые дороги, аварийные дома; капитальный ремонт, заключающийся в покраске подъезда раз в пятилетку; распроданные природные ресурсы; отток молодой и образованной части населения из страны.. это можно продолжать бесконечно.. Но да, только не майдан... как же власть и силовики жить будет.. вот о ком думать надо
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белоруссия
РИА Новости
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владимир макей , александр лукашенко, генеральная ассамблея оон, белоруссия, оон, в мире

Глава МИД Белоруссии рассказал, кто решит судьбу страны

02:48 27.09.2020 (обновлено: 06:16 27.09.2020)
84265
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВладимир Макей
Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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ООН, 27 сен — РИА Новости. Будущее Белоруссии будет решать ее народ путем диалога, заявил в видеообращении на Генассамблее ООН глава МИД республики Владимир Макей.
"Будущее Республики Беларусь будет решаться ее собственным народом, как это неоднократно было доказано в истории нашей страны, — решаться не на баррикадах, а путем цивилизованного диалога, в том числе в рамках процесса конституционной реформы, уже начатой в стране", — сказал Макей.
Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.
Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 08:00Протесты в Белоруссии
"Спросите у разведки". Что произошло на инаугурации Лукашенко
Двадцать третьего сентября Лукашенко вступил в должность президента, церемония инаугурации прошла во Дворце независимости. Это спровоцировало новую волну акций протеста.
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Обсудить31
Протесты в БелоруссииВладимир МакейАлександр ЛукашенкоГенеральная Ассамблея ООНБелоруссияООНВ мире
Популярные комментарии
"... а путем цивилизованного диалога" - и с кем Лукашенко ведет диалог? С этого места поподробнее. Пока что я вижу с одной стороны народ Белоруссии, выступающий против Луки, а с другой - только ОМОН и полицию (в разных ее видах). Даже те 80%, что якобы проголосовали за Лукашенко, не проявляются никак, от слова "вообще".
27 сентября, 03:40
ЮБИЛЕЙ-10 бан! давно живу и елочка нравитсяЮБИЛЕЙ-10 бан! давно живу и елочка нравится
550124206
не так страшен майдан, как доллар по 100; друзья третьего мира, существующие только за счет российских налогоплательщиков; и "всегда врущие и угнетающие" цивилизованные страны, которые спят и видят, как развалить Россию матушку, а то все население туда иммигрирует; ПФР, в котором бесследно исчезают отчисления; бесплатная медицина, когда пневмония на флюшке "в пределах нормы"; 14-часовая работа без обеденного перерыва за 150р в час; разбитые дороги, аварийные дома; капитальный ремонт, заключающийся в покраске подъезда раз в пятилетку; распроданные природные ресурсы; отток молодой и образованной части населения из страны.. это можно продолжать бесконечно.. Но да, только не майдан... как же власть и силовики жить будет.. вот о ком думать надо
27 сентября, 04:13
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