https://ria.ru/20200927/sudba-1577827450.html

Глава МИД Белоруссии рассказал, кто решит судьбу страны

Будущее Белоруссии будет решать ее народ путем диалога, заявил в видеообращении на Генассамблее ООН глава МИД республики Владимир Макей. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T02:48

2020-09-27T02:48

2020-09-27T06:16

протесты в белоруссии

владимир макей

александр лукашенко

генеральная ассамблея оон

белоруссия

оон

в мире

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В Белоруссии рассказали, кто решит судьбу страны

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<strong>ООН, 27 сен — РИА Новости.</strong> Будущее <a href="http://ria.ru/location_Belarus/">Белоруссии</a> будет решать ее народ путем диалога, заявил в видеообращении на <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/">Генассамблее ООН</a> глава МИД республики <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/">Владимир Макей</a>.Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Двадцать третьего сентября Лукашенко вступил в должность президента, церемония инаугурации прошла во Дворце независимости. Это спровоцировало новую волну акций протеста.

https://ria.ru/20200925/inauguratsiya-1577727348.html

ЮБИЛЕЙ-10 бан! давно живу и елочка нравится "... а путем цивилизованного диалога" - и с кем Лукашенко ведет диалог? С этого места поподробнее. Пока что я вижу с одной стороны народ Белоруссии, выступающий против Луки, а с другой - только ОМОН и полицию (в разных ее видах). Даже те 80%, что якобы проголосовали за Лукашенко, не проявляются никак, от слова "вообще". 268

Ошиблась Адресом не так страшен майдан, как доллар по 100; друзья третьего мира, существующие только за счет российских налогоплательщиков; и "всегда врущие и угнетающие" цивилизованные страны, которые спят и видят, как развалить Россию матушку, а то все население туда иммигрирует; ПФР, в котором бесследно исчезают отчисления; бесплатная медицина, когда пневмония на флюшке "в пределах нормы"; 14-часовая работа без обеденного перерыва за 150р в час; разбитые дороги, аварийные дома; капитальный ремонт, заключающийся в покраске подъезда раз в пятилетку; распроданные природные ресурсы; отток молодой и образованной части населения из страны.. это можно продолжать бесконечно.. Но да, только не майдан... как же власть и силовики жить будет.. вот о ком думать надо 70

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир макей , александр лукашенко, генеральная ассамблея оон, белоруссия, оон, в мире