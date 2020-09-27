https://ria.ru/20200927/stupino-1577843989.html

Пострадавший рассказал об обрушении перехода в Ступино

Один из пострадавших при обрушении перехода в Ступино в комментарии "Москва 24" рассказал, как развивались события во время инцидента. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T15:30

2020-09-27T15:30

2020-09-27T15:30

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ступино

киргизия

происшествия

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости</strong>. Один из пострадавших при обрушении перехода в Ступино в комментарии <a href="https://www.m24.ru/" target="_blank">"Москва 24"</a> рассказал, как развивались события во время инцидента.По его словам, все произошло в считанные секунды."Люди упали друг на друга и строения от моста тоже. После обрушения я моментально отключился и после того уже, как проснулся, первого, кого я увидел постарался сразу же оттащить в сторону от сооружения", — цитирует его телеканал.По словам источника РИА Новости, пострадавшие при обрушении перехода — граждане Киргизии. Ранее сообщалось, что в цехе одного из предприятий надземный пешеходный переход длиной 35 метров и высотой четыре метра обрушился на инженерные коммуникации. По последним данным МЧС, пострадал 51 человек. Двое — в тяжелом состоянии.В Следственном комитете рассматривают несколько версий случившегося: износ деталей и перегруз конструкции моста.

https://ria.ru/20200927/obrushenie-1577833266.html

россия

ступино

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ступино, киргизия, происшествия