https://ria.ru/20200927/stupino-1577843989.html
Пострадавший рассказал об обрушении перехода в Ступино
Один из пострадавших при обрушении перехода в Ступино в комментарии "Москва 24" рассказал, как развивались события во время инцидента. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T15:30
2020-09-27T15:30
2020-09-27T15:30
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ступино
киргизия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости</strong>. Один из пострадавших при обрушении перехода в Ступино в комментарии <a href="https://www.m24.ru/" target="_blank">"Москва 24"</a> рассказал, как развивались события во время инцидента.По его словам, все произошло в считанные секунды."Люди упали друг на друга и строения от моста тоже. После обрушения я моментально отключился и после того уже, как проснулся, первого, кого я увидел постарался сразу же оттащить в сторону от сооружения", — цитирует его телеканал.По словам источника РИА Новости, пострадавшие при обрушении перехода — граждане Киргизии. Ранее сообщалось, что в цехе одного из предприятий надземный пешеходный переход длиной 35 метров и высотой четыре метра обрушился на инженерные коммуникации. По последним данным МЧС, пострадал 51 человек. Двое — в тяжелом состоянии.В Следственном комитете рассматривают несколько версий случившегося: износ деталей и перегруз конструкции моста.
https://ria.ru/20200927/obrushenie-1577833266.html
россия
ступино
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ступино, киргизия, происшествия
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости
. Один из пострадавших при обрушении перехода в Ступино в комментарии "Москва 24"
рассказал, как развивались события во время инцидента.
По его словам, все произошло в считанные секунды.
"Люди упали друг на друга и строения от моста тоже. После обрушения я моментально отключился и после того уже, как проснулся, первого, кого я увидел постарался сразу же оттащить в сторону от сооружения", — цитирует его телеканал.
По словам источника РИА Новости, пострадавшие при обрушении перехода — граждане Киргизии.
Ранее сообщалось, что в цехе одного из предприятий надземный пешеходный переход длиной 35 метров и высотой четыре метра обрушился на инженерные коммуникации. По последним данным МЧС, пострадал 51 человек. Двое — в тяжелом состоянии.
В Следственном комитете рассматривают несколько версий случившегося: износ деталей и перегруз конструкции моста.