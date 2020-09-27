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https://ria.ru/20200927/stupino-1577843989.html
Пострадавший рассказал об обрушении перехода в Ступино
Один из пострадавших при обрушении перехода в Ступино в комментарии "Москва 24" рассказал, как развивались события во время инцидента. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T15:30
2020-09-27T15:30
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ступино
киргизия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости</strong>. Один из пострадавших при обрушении перехода в Ступино в комментарии <a href="https://www.m24.ru/" target="_blank">"Москва 24"</a> рассказал, как развивались события во время инцидента.По его словам, все произошло в считанные секунды."Люди упали друг на друга и строения от моста тоже. После обрушения я моментально отключился и после того уже, как проснулся, первого, кого я увидел постарался сразу же оттащить в сторону от сооружения", — цитирует его телеканал.По словам источника РИА Новости, пострадавшие при обрушении перехода — граждане Киргизии. Ранее сообщалось, что в цехе одного из предприятий надземный пешеходный переход длиной 35 метров и высотой четыре метра обрушился на инженерные коммуникации. По последним данным МЧС, пострадал 51 человек. Двое — в тяжелом состоянии.В Следственном комитете рассматривают несколько версий случившегося: износ деталей и перегруз конструкции моста.
https://ria.ru/20200927/obrushenie-1577833266.html
россия
ступино
киргизия
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ступино, киргизия, происшествия

Пострадавший рассказал об обрушении перехода в Ступино

15:30 27.09.2020
12158
© Фото : ГУ МЧС РФ по Московской областиНа месте обрушения надземного перехода в Ступино
На месте обрушения надземного перехода в Ступино - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Фото : ГУ МЧС РФ по Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Один из пострадавших при обрушении перехода в Ступино в комментарии "Москва 24" рассказал, как развивались события во время инцидента.
По его словам, все произошло в считанные секунды.
Обрушение моста в Ступинском районе - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 10:43
Появилось видео с места обрушения перехода в Подмосковье
"Люди упали друг на друга и строения от моста тоже. После обрушения я моментально отключился и после того уже, как проснулся, первого, кого я увидел постарался сразу же оттащить в сторону от сооружения", — цитирует его телеканал.
По словам источника РИА Новости, пострадавшие при обрушении перехода — граждане Киргизии.
Ранее сообщалось, что в цехе одного из предприятий надземный пешеходный переход длиной 35 метров и высотой четыре метра обрушился на инженерные коммуникации. По последним данным МЧС, пострадал 51 человек. Двое — в тяжелом состоянии.
В Следственном комитете рассматривают несколько версий случившегося: износ деталей и перегруз конструкции моста.
32414168
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СтупиноКиргизияПроисшествия
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