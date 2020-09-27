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https://ria.ru/20200927/stupino-1577840391.html
Источник сообщил подробности о пострадавших при обрушении в Ступино
Пострадавшие при обрушении перехода на предприятии в подмосковном Ступине являются гражданами Киргизии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T14:00
2020-09-27T14:29
обрушение надземного перехода в ступино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ступино
киргизия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Пострадавшие при обрушении перехода на предприятии в подмосковном Ступине являются гражданами <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.При обрушении надземного пешеходного перехода на складе в подмосковном <a href="http://ria.ru/location_Stupino/" target="_blank" data-auto="true">Ступино</a> пострадал 51 человек, сообщили ранее в ГУ МЧС по региону.Двое пострадавших при обрушении перехода в подмосковном Ступино находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
https://ria.ru/20200927/obrushenie-1577833266.html
ступино
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обрушение надземного перехода в ступино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ступино, киргизия, происшествия

Источник сообщил подробности о пострадавших при обрушении в Ступино

14:00 27.09.2020 (обновлено: 14:29 27.09.2020)
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© Фото : ГУ МЧС РФ по Московской областиНа месте обрушения надземного перехода в Ступино
На месте обрушения надземного перехода в Ступино - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Фото : ГУ МЧС РФ по Московской области
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пострадавшие при обрушении перехода на предприятии в подмосковном Ступине являются гражданами Киргизии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
При обрушении надземного пешеходного перехода на складе в подмосковном Ступино пострадал 51 человек, сообщили ранее в ГУ МЧС по региону.
"Они (пострадавшие - ред.) из Киргизии, граждане Киргизии", - сказал собеседник агентства.
Обрушение моста в Ступинском районе - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 10:43
Появилось видео с места обрушения перехода в Подмосковье
Двое пострадавших при обрушении перехода в подмосковном Ступино находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
"Двое из всех пострадавших при обрушении моста в подмосковном Ступино сейчас находятся в тяжелом состоянии, они в реанимации", - говорится в сообщении.
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Обрушение надземного перехода в СтупиноМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СтупиноКиргизияПроисшествия
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