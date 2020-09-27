https://ria.ru/20200927/stupino-1577840391.html

Источник сообщил подробности о пострадавших при обрушении в Ступино

Пострадавшие при обрушении перехода на предприятии в подмосковном Ступине являются гражданами Киргизии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T14:00

2020-09-27T14:00

2020-09-27T14:29

обрушение надземного перехода в ступино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ступино

киргизия

происшествия

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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Пострадавшие при обрушении перехода на предприятии в подмосковном Ступине являются гражданами <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.При обрушении надземного пешеходного перехода на складе в подмосковном <a href="http://ria.ru/location_Stupino/" target="_blank" data-auto="true">Ступино</a> пострадал 51 человек, сообщили ранее в ГУ МЧС по региону.Двое пострадавших при обрушении перехода в подмосковном Ступино находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

https://ria.ru/20200927/obrushenie-1577833266.html

ступино

киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обрушение надземного перехода в ступино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ступино, киргизия, происшествия