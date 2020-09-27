https://ria.ru/20200927/stupino-1577838981.html

СК назвал возможную причину обрушения перехода в Ступино

Причиной обрушения перехода в подмосковном Ступино мог стать перегруз конструкции моста либо износ деталей, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по Московской... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T13:24

2020-09-27T13:24

2020-09-27T13:24

обрушение надземного перехода в ступино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

ступино

происшествия

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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Причиной обрушения перехода в подмосковном <a href="http://ria.ru/location_Stupino/" target="_blank" data-auto="true">Ступино</a> мог стать перегруз конструкции моста либо износ деталей, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>.Ранее сообщалось, что в цехе одного из предприятий надземный пешеходный переход длиной 35 метров и высотой четыре метра обрушился на инженерные коммуникации. По последним данным МЧС, пострадал 51 человек.Отмечается, что сейчас опрашивается руководство предприятия, изымается необходимая документация, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20200927/obrushenie-1577833266.html

московская область (подмосковье)

ступино

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обрушение надземного перехода в ступино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), ступино, происшествия