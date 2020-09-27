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https://ria.ru/20200927/stupino-1577838981.html
СК назвал возможную причину обрушения перехода в Ступино
Причиной обрушения перехода в подмосковном Ступино мог стать перегруз конструкции моста либо износ деталей, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по Московской... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T13:24
2020-09-27T13:24
обрушение надземного перехода в ступино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
ступино
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Причиной обрушения перехода в подмосковном <a href="http://ria.ru/location_Stupino/" target="_blank" data-auto="true">Ступино</a> мог стать перегруз конструкции моста либо износ деталей, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>.Ранее сообщалось, что в цехе одного из предприятий надземный пешеходный переход длиной 35 метров и высотой четыре метра обрушился на инженерные коммуникации. По последним данным МЧС, пострадал 51 человек.Отмечается, что сейчас опрашивается руководство предприятия, изымается необходимая документация, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20200927/obrushenie-1577833266.html
московская область (подмосковье)
ступино
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обрушение надземного перехода в ступино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), ступино, происшествия

СК назвал возможную причину обрушения перехода в Ступино

13:24 27.09.2020
2388
© Фото : ГУ МЧС РФ по Московской областиНа месте обрушения надземного перехода в Ступино
На месте обрушения надземного перехода в Ступино - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Фото : ГУ МЧС РФ по Московской области
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Причиной обрушения перехода в подмосковном Ступино мог стать перегруз конструкции моста либо износ деталей, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по Московской области.
Ранее сообщалось, что в цехе одного из предприятий надземный пешеходный переход длиной 35 метров и высотой четыре метра обрушился на инженерные коммуникации. По последним данным МЧС, пострадал 51 человек.
"Рассматривается несколько версий произошедшего: перегруз конструкции моста либо износ деталей, что привело к обрушению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас опрашивается руководство предприятия, изымается необходимая документация, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Обрушение моста в Ступинском районе - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 10:43
Появилось видео с места обрушения перехода в Подмосковье
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Обрушение надземного перехода в СтупиноМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)СтупиноПроисшествия
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