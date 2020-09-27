https://ria.ru/20200927/stupino-1577838643.html
Число пострадавших при обрушении перехода в Ступино выросло до 51
При обрушении надземного пешеходного перехода на складе в подмосковном Ступино пострадал 51 человек, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T13:14
2020-09-27T13:14
2020-09-27T13:20
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обрушение надземного перехода в ступино
ступино
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> При обрушении надземного пешеходного перехода на складе в подмосковном <a href="http://ria.ru/location_Stupino/" target="_blank" data-auto="true">Ступино</a> пострадал 51 человек, сообщает ГУ МЧС по региону.Отмечается, что все они находятся в больницах, некоторые обратились к медикам самостоятельно.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение надземного перехода в ступино, ступино, происшествия