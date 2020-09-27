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Число пострадавших при обрушении перехода в Ступино выросло до 51
При обрушении надземного пешеходного перехода на складе в подмосковном Ступино пострадал 51 человек, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T13:14
2020-09-27T13:20
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обрушение надземного перехода в ступино
ступино
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> При обрушении надземного пешеходного перехода на складе в подмосковном <a href="http://ria.ru/location_Stupino/" target="_blank" data-auto="true">Ступино</a> пострадал 51 человек, сообщает ГУ МЧС по региону.Отмечается, что все они находятся в больницах, некоторые обратились к медикам самостоятельно.
проектировали отличники егэ.
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ступино
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение надземного перехода в ступино, ступино, происшествия

Число пострадавших при обрушении перехода в Ступино выросло до 51

13:14 27.09.2020 (обновлено: 13:20 27.09.2020)
43395
© Фото : ГУ МЧС РФ по Московской областиНа месте обрушения надземного перехода в Ступино
На месте обрушения надземного перехода в Ступино - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Фото : ГУ МЧС РФ по Московской области
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. При обрушении надземного пешеходного перехода на складе в подмосковном Ступино пострадал 51 человек, сообщает ГУ МЧС по региону.
"По состоянию на 13.00 пострадал 51 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все они находятся в больницах, некоторые обратились к медикам самостоятельно.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обрушение надземного перехода в СтупиноСтупиноПроисшествия
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проектировали отличники егэ.
27 сентября, 15:09
kkrechtet
1511201
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