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Названа предварительная причина обрушения перехода в Подмосковье
Перегрузка пешеходного перехода на территории предприятия в подмосковном Ступине предварительно стала причиной его обрушения, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T10:21
2020-09-27T10:31
обрушение надземного перехода в ступино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ступино
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Перегрузка пешеходного перехода на территории предприятия в подмосковном <a href="http://ria.ru/location_Stupino/" target="_blank" data-auto="true">Ступине</a> предварительно стала причиной его обрушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Число пострадавших при обрушении пешеходного перехода на территории предприятия в промзоне в подмосковном Ступине увеличилось до 13, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по области.
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ступино
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обрушение надземного перехода в ступино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ступино, происшествия

Названа предварительная причина обрушения перехода в Подмосковье

10:21 27.09.2020 (обновлено: 10:31 27.09.2020)
1027
© Фото : ГУ МЧС РФ по Московской областиНа месте обрушения надземного перехода в Ступино
На месте обрушения надземного перехода в Ступино - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Фото : ГУ МЧС РФ по Московской области
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Перегрузка пешеходного перехода на территории предприятия в подмосковном Ступине предварительно стала причиной его обрушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Число пострадавших при обрушении пешеходного перехода на территории предприятия в промзоне в подмосковном Ступине увеличилось до 13, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по области.
"Предварительная причина обрушения - перегрузка моста, что привело у деформации крепежных элементов", - сказал представитель пресс-службы.
0156232
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Обрушение надземного перехода в СтупиноМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СтупиноПроисшествия
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