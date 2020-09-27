https://ria.ru/20200927/stupino-1577832854.html
Названа предварительная причина обрушения перехода в Подмосковье
Перегрузка пешеходного перехода на территории предприятия в подмосковном Ступине предварительно стала причиной его обрушения, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T10:21
2020-09-27T10:21
2020-09-27T10:31
обрушение надземного перехода в ступино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ступино
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Перегрузка пешеходного перехода на территории предприятия в подмосковном <a href="http://ria.ru/location_Stupino/" target="_blank" data-auto="true">Ступине</a> предварительно стала причиной его обрушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Число пострадавших при обрушении пешеходного перехода на территории предприятия в промзоне в подмосковном Ступине увеличилось до 13, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по области.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обрушение надземного перехода в ступино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ступино, происшествия