https://ria.ru/20200927/strelba-1577852040.html
В Москве задержали трех человек из-за конфликта со стрельбой
Правоохранители в Москве доставили в отделении полиции трёх человек, один из которых выстрелил из пистолета в воздух, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T18:33
2020-09-27T18:33
2020-09-27T18:33
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1400x0_80_0_0_76da7043f0fb6f46b48a94c0edaa6d0a.jpg
<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Правоохранители в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> доставили в отделении полиции трёх человек, один из которых выстрелил из пистолета в воздух, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF" target="_blank">МВД России</a>.Инцидент произошел в Гостиничном проезде дом 4."В 16.30 поступило сообщение о том, что в ходе конфликта один из пассажиров легкового автомобиля выстрелил в воздух, предположительно, из травматического пистолета. Пострадавших нет. Прибывшие на место правоохранители доставили в территориальное отделение полиции трёх граждан", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20200731/1575207354.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1400x0_80_0_0_5c59cda3ad1c97641a33a04161389bb4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия