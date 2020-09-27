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В Москве задержали трех человек из-за конфликта со стрельбой
Правоохранители в Москве доставили в отделении полиции трёх человек, один из которых выстрелил из пистолета в воздух, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T18:33
2020-09-27T18:33
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Правоохранители в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> доставили в отделении полиции трёх человек, один из которых выстрелил из пистолета в воздух, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF" target="_blank">МВД России</a>.Инцидент произошел в Гостиничном проезде дом 4."В 16.30 поступило сообщение о том, что в ходе конфликта один из пассажиров легкового автомобиля выстрелил в воздух, предположительно, из травматического пистолета. Пострадавших нет. Прибывшие на место правоохранители доставили в территориальное отделение полиции трёх граждан", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20200731/1575207354.html
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РИА Новости
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия

В Москве задержали трех человек из-за конфликта со стрельбой

18:33 27.09.2020
3484
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Правоохранители в Москве доставили в отделении полиции трёх человек, один из которых выстрелил из пистолета в воздух, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.
Инцидент произошел в Гостиничном проезде дом 4.
"В 16.30 поступило сообщение о том, что в ходе конфликта один из пассажиров легкового автомобиля выстрелил в воздух, предположительно, из травматического пистолета. Пострадавших нет. Прибывшие на место правоохранители доставили в территориальное отделение полиции трёх граждан", - сказал собеседник агентства.
Автомобили на участке Третьего транспортного кольца в Москве с ограничением скорости 80 км/ч - РИА Новости, 1920, 31.07.2020
31 июля, 11:39
В Москве задержали пассажира такси, устроившего стрельбу на МКАД
24450281
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваПроисшествия
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