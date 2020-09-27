https://ria.ru/20200927/strelba-1577852040.html

В Москве задержали трех человек из-за конфликта со стрельбой

Правоохранители в Москве доставили в отделении полиции трёх человек, один из которых выстрелил из пистолета в воздух, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T18:33

2020-09-27T18:33

2020-09-27T18:33

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Правоохранители в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> доставили в отделении полиции трёх человек, один из которых выстрелил из пистолета в воздух, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF" target="_blank">МВД России</a>.Инцидент произошел в Гостиничном проезде дом 4."В 16.30 поступило сообщение о том, что в ходе конфликта один из пассажиров легкового автомобиля выстрелил в воздух, предположительно, из травматического пистолета. Пострадавших нет. Прибывшие на место правоохранители доставили в территориальное отделение полиции трёх граждан", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20200731/1575207354.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия