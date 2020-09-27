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https://ria.ru/20200927/soobschenie-1577859542.html
Посол России назвал главную помеху восстановлению сообщения с Белоруссией
Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что полному восстановлению транспортного сообщения между двумя странами препятствует вторая волна COVID-19 в... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T23:39
2020-09-27T23:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
дмитрий мезенцев
белоруссия
общество
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<strong>МИНСК, 27 сен - РИА Новости.</strong> Посол РФ в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mezencev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Мезенцев</a> заявил, что полному восстановлению транспортного сообщения между двумя странами препятствует вторая волна COVID-19 в мире."Конечно, мы очень хотим, чтобы восстановилось железнодорожное, автомобильное, авиасообщение в штатном прежнем режиме. Но мы с вами не можем не чувствовать реалии, которые формируют, о чем нас информирует министерство здравоохранения и служба государственных санитарных врачей России и Беларуси", - сказал Мезенцев в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.По его словам, "очевидно, идет увеличение числа заболеваний". "Европа уже "полыхает", в ряде стран, в ряде регионов <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> вторым этапом заболевания. COVID не отступил. И в этом плане забота о безопасности людей, об их здоровье, об их жизнях, наверное, на первом плане. А наш комфорт снижен сегодня. Может быть, не очень приятно, что мы не всегда можем подняться, поехать в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербург</a>, в <a href="http://ria.ru/location_Brjansk/" target="_blank" data-auto="true">Брянск</a> или <a href="http://ria.ru/location_Pskov/" target="_blank" data-auto="true">Псков</a>, как и наоборот", - сказал дипломат.Он призвал "потерпеть". "Тем более что самолеты уже стали летать: два рейса "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлота</a>", два рейса Belavia. Верим, что будет расширение. Поверьте, все руководители – заложники мнения, в самом широком смысле слова - и правильно поступают - мнения санитарных врачей", - подчеркнул Мезенцев. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200926/ukraina-1577801448.html
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
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коронавирус covid-19, россия, дмитрий мезенцев, белоруссия, общество

Посол России назвал главную помеху восстановлению сообщения с Белоруссией

23:39 27.09.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковДмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что полному восстановлению транспортного сообщения между двумя странами препятствует вторая волна COVID-19 в мире.
"Конечно, мы очень хотим, чтобы восстановилось железнодорожное, автомобильное, авиасообщение в штатном прежнем режиме. Но мы с вами не можем не чувствовать реалии, которые формируют, о чем нас информирует министерство здравоохранения и служба государственных санитарных врачей России и Беларуси", - сказал Мезенцев в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.
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По его словам, "очевидно, идет увеличение числа заболеваний". "Европа уже "полыхает", в ряде стран, в ряде регионов Европы вторым этапом заболевания. COVID не отступил. И в этом плане забота о безопасности людей, об их здоровье, об их жизнях, наверное, на первом плане. А наш комфорт снижен сегодня. Может быть, не очень приятно, что мы не всегда можем подняться, поехать в Москву, в Петербург, в Брянск или Псков, как и наоборот", - сказал дипломат.
Он призвал "потерпеть". "Тем более что самолеты уже стали летать: два рейса "Аэрофлота", два рейса Belavia. Верим, что будет расширение. Поверьте, все руководители – заложники мнения, в самом широком смысле слова - и правильно поступают - мнения санитарных врачей", - подчеркнул Мезенцев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий МезенцевБелоруссияОбщество
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