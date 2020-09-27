https://ria.ru/20200927/sobaki-1577789459.html

Не такие, как думали. Научные данные, изменившие представления о собаках

Летом опубликовали результаты сразу нескольких исследований, заставивших ученых по-новому взглянуть на собак. Оказалось, что эти животные не хуже специальных... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T08:00

2020-09-27T08:00

2020-09-27T08:07

риа наука

коронавирус covid-19

геном

днк

биология

здоровье

ганновер

венгрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577773372_0:194:3072:1922_1400x0_80_0_0_fb0982cff9855b5bab4cea0e91ed8001.jpg

<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева.</strong> Летом опубликовали результаты сразу нескольких исследований, заставивших ученых по-новому взглянуть на собак. Оказалось, что эти животные не хуже специальных тест-систем распознают COVID-19, умеют ориентироваться по магнитному полю Земли и воспринимают человеческую речь почти как люди. Кроме того, собаки стареют иначе, чем мы, поэтому общепринятая формула пересчета их возраста в человеческий, когда один год идет за семь, неверна. Нюх как анализ ПЦРУже к марту стало понятно: мир накрыла пандемия неизвестной ранее болезни. Тест-системы, способные обнаружить в организме вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, были не везде, а их точность не превышала 70 процентов. Одними из первых эту проблему решили немецкие ученые — правда, не совсем традиционным способом. Они предложили диагностировать инфекцию с помощью собак. Как ни странно, идея <a href="https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-020-05281-3" target="_blank" rel="nofollow noopener">сработала</a>: чувствительность к вирусным частицам достигала 83-х, а специфичность — 96 процентов. На то чтобы научить собак отличать биологические жидкости, зараженные SARS-CoV-2, от неинфицированных, ученым из Университета ветеринарной медицины <a href="http://ria.ru/location_Hannover/" target="_blank" data-auto="true">Ганновера</a> требовалось пять-семь дней. После этого животные верно идентифицировали 949 образцов из 1012: 157 положительных и 792 отрицательных. Случались и ошибки: 33 раза собаки посчитали зараженные жидкости чистыми, а 30 раз, наоборот, нашли вирус там, где его не было. В исследовании использовались образцы — трахеобронхиальный секрет и слюна — семи инфицированных и семи здоровых людей. Причем собаки одинаково хорошо определяли SARS-CoV-2 в обоих типах биологических жидкостей. Предыдущие работы показали, что собаки могут выявить у людей <a href="https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(19)30220-8/fulltext" target="_blank" rel="nofollow noopener">малярию</a> и <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16484712/" target="_blank" rel="nofollow noopener">рак</a>. Скорее всего, дело в летучих органических соединениях, запахи которых животные умеют различать. Правда, пока этот необычный метод диагностики в клинической практике не применяют.Встроенный компасВ июне чешские и американские ученые <a href="https://elifesciences.org/articles/55080" target="_blank" rel="nofollow noopener">заявили</a>: собаки ориентируются по магнитному полю Земли. Наблюдая за 27 животными десяти разных пород, исследователи обнаружили, что все они, прежде чем приблизиться к хозяину, пробегают около 20 метров на север или юг. Судя по всему, таким образом собаки определяют правильное направление. В эксперименте все животные носили специальные ошейники с GPS-маячком и экшен-камерой. Зафиксировали 622 маршрута, по которым двигались собаки, убегая от хозяина и возвращаясь к нему. Большинство повторялись: питомцы приходили к человеку тем же путем, по которому убегали. Однако в 33 процентах случаев они меняли обратный маршрут и приближались к хозяину по кратчайшей траектории. Перед тем как выбрать новый путь, собака пробегала около 20 метров на север или юг. После этого она находила самую короткую дорогу к хозяину. Дополнительные исследования позволили сделать вывод, что при выборе направления животные не ориентировались на запах хозяина или на солнце, — часто собак выгуливали в пасмурную погоду. Также они не могли запомнить маршрут визуально, считают авторы работы. Скорее всего, животные просто чувствуют магнитное поле Земли, как птицы и копытные. Они определяют собственное положение в системе координат, а затем находят нужное направление. Однако механизмы магнитной чувствительности авторы работы описать не смогли. Две недели спустя их коллеги из Университета Центральной Флориды (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>) <a href="https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2019.0595" target="_blank" rel="nofollow noopener">предположили</a>, что дело в магнитотактических бактериях, живущих в организме животных. Эти бактерии каким-то образом воздействуют на головной мозг своих хозяев, благодаря чему у них появляется способность чувствовать магнитное поле Земли. Считать интонацииКогда человек слышит речь, он воспринимает не только значение отдельных слов и предложений, но и интонацию. Причем сначала мы считываем эмоциональную окраску — за ее обработку отвечают базовые участки мозга. И лишь затем активируются более развитые области коры, где обрабатывается смысл сказанного. Этим летом <a href="https://www.nature.com/articles/s41598-020-68821-6" target="_blank" rel="nofollow noopener">выяснилось</a>, что у собак все происходит похожим образом. Интонациями занимаются низшие отделы мозга, а смысловой наполненностью — участки коры. Иными словами, ваш питомец, скорее всего, понимает не только что вы ему говорите, но и с какими чувствами вы это делаете. Биологи из Будапештского университета (<a href="http://ria.ru/location_Hungary/" target="_blank" data-auto="true">Венгрия</a>), поместив собак в МРТ-сканнер, ставили им аудиозаписи человеческой речи — либо знакомую похвалу ("отлично", "хороший мальчик"), либо бессмысленные для них слова ("если"), произносимые с разными интонациями. В аппарате каждый пес проводил около восьми минут. Выяснилось, что сначала собаки воспринимали тон, с которым произносили слова, а только потом их значение. Причем за обработку эмоциональной окраски речи отвечал один из отделов среднего мозга, участвующий в восприятии звуковых сигналов. А вот лексикой занимались области коры со специализацией в правом полушарии. Год к годуАмериканские микробиологи <a href="https://www.cell.com/cell-systems/fulltext/S2405-4712(20)30203-9" target="_blank" rel="nofollow noopener">разработали</a> способ, позволяющий оценить биологический возраст собак и сравнить его с человеческим. Они предлагают ориентироваться на количество эпигенетических меток на ДНК, а не просто умножать на семь, как сейчас делают ветеринары. Исследователи проанализировали геномы почти ста лабрадоров-ретриверов разного возраста и посчитали имеющиеся на них эпигенетические метки — молекулы, управляющие активностью генов. Как правило, по мере старения организма их количество на ДНК увеличивается.Оказалось, что собаки стремительно взрослеют: к четырехлетнему возрасту на их геномах столько же эпигенетических меток, сколько на ДНК 50-летнего человека. Однако потом процесс замедляется. Биологически 14-летний пес соответствует 70-летнему человеку. Формула же перевода возраста пса в человеческий выглядит так: натуральный логарифм собачьих лет умножить на 16 и прибавить 31.

https://ria.ru/20200723/1574818177.html

https://ria.ru/20150804/1161796458.html

https://ria.ru/20160830/1475612412.html

ганновер

венгрия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, геном, днк, биология, здоровье, ганновер, венгрия