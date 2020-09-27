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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200927/sanktsii-1577827238.html
Макей заявил, что санкции против Белоруссии будут иметь обратный эффект
Иностранные санкции и ограничительные меры против Белоруссии будут иметь обратный эффект, заявил глава МИД республики Владимир Макей, выступая на Генассамблее... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T02:27
2020-09-27T02:44
александр лукашенко
протесты в белоруссии
владимир макей
генеральная ассамблея оон
белоруссия
оон
в мире
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<strong>ООН, 27 сен – РИА Новости.</strong> Иностранные санкции и ограничительные меры против <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> будут иметь обратный эффект, заявил глава МИД республики <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a>, выступая на <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank">Генассамблее ООН</a>.Ранее главы МИД ЕС по итогам заседания в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> вновь подтвердили позицию союза о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии и намерении применить санкции в отношении белорусских граждан, причастных, по мнению ЕС, к фальсификации итогов голосования и насилию над участниками акций протеста. Между тем, белорусские допсанкции до сих пор не согласованы из-за позиции <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a>, который блокирует принятие решения, настаивая на параллельном введении аналогичных мер по <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> за ведение геологоразведочных работ в кипрской экономической зоне Средиземного моря.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко. Между тем в среду госагентство Белта сообщило, что состоялась инаугурация Лукашенко и он вступил в должность.
https://ria.ru/20200925/inauguratsiya-1577727348.html
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александр лукашенко, владимир макей , генеральная ассамблея оон, белоруссия, оон, в мире

Макей заявил, что санкции против Белоруссии будут иметь обратный эффект

02:27 27.09.2020 (обновлено: 02:44 27.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВладимир Макей
Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 27 сен – РИА Новости. Иностранные санкции и ограничительные меры против Белоруссии будут иметь обратный эффект, заявил глава МИД республики Владимир Макей, выступая на Генассамблее ООН.
"Призываем наших партнеров проявлять мудрость, сдержанность и беспристрастность. Вмешательство в наши внутренние дела, санкции или иные ограничительные меры против Белоруссии будут иметь обратный эффект и вредны абсолютно для всех. Это мы уже проходили в прошлом", - сказал Макей, видеовыступление которого было показано в зале Генассамблеи.
Ранее главы МИД ЕС по итогам заседания в Брюсселе вновь подтвердили позицию союза о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии и намерении применить санкции в отношении белорусских граждан, причастных, по мнению ЕС, к фальсификации итогов голосования и насилию над участниками акций протеста. Между тем, белорусские допсанкции до сих пор не согласованы из-за позиции Кипра, который блокирует принятие решения, настаивая на параллельном введении аналогичных мер по Турции за ведение геологоразведочных работ в кипрской экономической зоне Средиземного моря.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко. Между тем в среду госагентство Белта сообщило, что состоялась инаугурация Лукашенко и он вступил в должность.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 08:00Протесты в Белоруссии
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоВладимир МакейГенеральная Ассамблея ООНБелоруссияООНВ мире
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