https://ria.ru/20200927/sanktsii-1577827238.html

Макей заявил, что санкции против Белоруссии будут иметь обратный эффект

Иностранные санкции и ограничительные меры против Белоруссии будут иметь обратный эффект, заявил глава МИД республики Владимир Макей, выступая на Генассамблее... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T02:27

2020-09-27T02:27

2020-09-27T02:44

александр лукашенко

протесты в белоруссии

владимир макей

генеральная ассамблея оон

белоруссия

оон

в мире

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<strong>ООН, 27 сен – РИА Новости.</strong> Иностранные санкции и ограничительные меры против <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> будут иметь обратный эффект, заявил глава МИД республики <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a>, выступая на <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank">Генассамблее ООН</a>.Ранее главы МИД ЕС по итогам заседания в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> вновь подтвердили позицию союза о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии и намерении применить санкции в отношении белорусских граждан, причастных, по мнению ЕС, к фальсификации итогов голосования и насилию над участниками акций протеста. Между тем, белорусские допсанкции до сих пор не согласованы из-за позиции <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a>, который блокирует принятие решения, настаивая на параллельном введении аналогичных мер по <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> за ведение геологоразведочных работ в кипрской экономической зоне Средиземного моря.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко. Между тем в среду госагентство Белта сообщило, что состоялась инаугурация Лукашенко и он вступил в должность.

https://ria.ru/20200925/inauguratsiya-1577727348.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, владимир макей , генеральная ассамблея оон, белоруссия, оон, в мире