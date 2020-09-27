https://ria.ru/20200927/samolet-1577847442.html

Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Волгу

Тела двух погибших – мужчины и женщины – обнаружены на месте падения легкомоторного самолета в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T16:49

2020-09-27T16:49

2020-09-27T17:08

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижегородская область

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен - РИА Новости.</strong> Тела двух погибших – мужчины и женщины – обнаружены на месте падения легкомоторного самолета в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, сообщает пресс-служба ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по региону.Сообщение о падении легкомоторного самолета в акваторию реки Волга в районе села Михальчиково <a href="http://ria.ru/location_Kstovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кстовского района</a> Нижегородской области поступил в воскресенье в 14.40. К месту происшествия выехали экстренные службы. Приволжская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства.

россия

нижегородская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия