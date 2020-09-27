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В Нижегородской области легкомоторный самолет упал в Волгу
МЧС проверяет информацию о падении легкомотрного самолёта в Волгу в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T15:41
2020-09-27T16:54
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> проверяет информацию о падении легкомотрного самолёта в Волгу в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, сообщает пресс-служба ведомства.
россия
нижегородская область
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия

В Нижегородской области легкомоторный самолет упал в Волгу

15:41 27.09.2020 (обновлено: 16:54 27.09.2020)
18431
© Фото : МЧС РоссииНа месте падения легкомоторного самолета в Нижегородской области
На месте падения легкомоторного самолета в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Фото : МЧС России
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен - РИА Новости. МЧС проверяет информацию о падении легкомотрного самолёта в Волгу в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ведомства.

"В 14.40 (мск) 27.09.2020 поступило сообщение о падении легкомоторного самолета в акваторию реки Волга в районе села Михальчиково Кстовского района Нижегородской области. Информация оперативная и подлежит уточнению. К месту направлены службы и оперативная группа ГУ", - говорится в сообщении.

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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижегородская областьПроисшествия
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