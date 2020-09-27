В Нижегородской области легкомоторный самолет упал в Волгу

"В 14.40 (мск) 27.09.2020 поступило сообщение о падении легкомоторного самолета в акваторию реки Волга в районе села Михальчиково Кстовского района Нижегородской области. Информация оперативная и подлежит уточнению. К месту направлены службы и оперативная группа ГУ", - говорится в сообщении.