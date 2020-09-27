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Максим Фадеев назвал российских рэперов животными
Музыкальный продюсер Максим Фадеев в разговоре с Youtube-каналом раскритиковал "новую школу рэпа" в России и посетовал на плагиат в современной музыкальной... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T15:56
2020-09-27T15:56
культура
россия
шоу-бизнес
максим фадеев
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Музыкальный продюсер <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Fadeev/" target="_blank">Максим Фадеев</a> в разговоре с Youtube-каналом раскритиковал "новую школу рэпа" в России и посетовал на плагиат в современной музыкальной культуре."Они (рэперы — Прим.ред.) берут западную музыку, кладут собственные тексты &lt;…&gt; И все. Главное, чтоб текст понятен не был. Потому что дурость, которую они говорят, непонятна. &lt;…&gt; Когда они призывают употреблять наркотики и — даже не хочу произносить это — я перестаю считать их людьми и артистами, я их считаю животными", — сказал он каналу <a href="https://www.youtube.com/c/Metametrica/featured" target="_blank" rel="nofollow noopener">Metametrica</a>.Фадеев также отметил, что сейчас "воровство музыки" стало нормой и признался, что ему предлагали начать использовать элементы, заимствованные у других исполнителей."Лучше пойти своим путем, чем чужим неизвестно куда", — резюмировал продюсер.Он подчеркнул, что российская музыка сейчас переживает кризис, который вскоре приведет к формированию нового этапа развития индустрии.
https://ria.ru/20200516/1571533779.html
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культура, россия, шоу-бизнес, максим фадеев

Максим Фадеев назвал российских рэперов животными

15:56 27.09.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКомпозитор и продюсер Максим Фадеев
Композитор и продюсер Максим Фадеев - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Музыкальный продюсер Максим Фадеев в разговоре с Youtube-каналом раскритиковал "новую школу рэпа" в России и посетовал на плагиат в современной музыкальной культуре.
"Они (рэперы — Прим.ред.) берут западную музыку, кладут собственные тексты <…> И все. Главное, чтоб текст понятен не был. Потому что дурость, которую они говорят, непонятна. <…> Когда они призывают употреблять наркотики и — даже не хочу произносить это — я перестаю считать их людьми и артистами, я их считаю животными", — сказал он каналу Metametrica.
Максим Фадеев - РИА Новости, 1920, 16.05.2020
16 мая, 05:58
Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
Фадеев также отметил, что сейчас "воровство музыки" стало нормой и признался, что ему предлагали начать использовать элементы, заимствованные у других исполнителей.
"Лучше пойти своим путем, чем чужим неизвестно куда", — резюмировал продюсер.
Он подчеркнул, что российская музыка сейчас переживает кризис, который вскоре приведет к формированию нового этапа развития индустрии.
Композитор и продюсер Максим Фадеев - РИА Новости, 1920, 03.07.2020
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