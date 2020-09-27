https://ria.ru/20200927/repery-1577845145.html

Максим Фадеев назвал российских рэперов животными

Музыкальный продюсер Максим Фадеев в разговоре с Youtube-каналом раскритиковал "новую школу рэпа" в России и посетовал на плагиат в современной музыкальной... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T15:56

2020-09-27T15:56

2020-09-27T15:56

культура

россия

шоу-бизнес

максим фадеев

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Музыкальный продюсер <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Fadeev/" target="_blank">Максим Фадеев</a> в разговоре с Youtube-каналом раскритиковал "новую школу рэпа" в России и посетовал на плагиат в современной музыкальной культуре."Они (рэперы — Прим.ред.) берут западную музыку, кладут собственные тексты <…> И все. Главное, чтоб текст понятен не был. Потому что дурость, которую они говорят, непонятна. <…> Когда они призывают употреблять наркотики и — даже не хочу произносить это — я перестаю считать их людьми и артистами, я их считаю животными", — сказал он каналу <a href="https://www.youtube.com/c/Metametrica/featured" target="_blank" rel="nofollow noopener">Metametrica</a>.Фадеев также отметил, что сейчас "воровство музыки" стало нормой и признался, что ему предлагали начать использовать элементы, заимствованные у других исполнителей."Лучше пойти своим путем, чем чужим неизвестно куда", — резюмировал продюсер.Он подчеркнул, что российская музыка сейчас переживает кризис, который вскоре приведет к формированию нового этапа развития индустрии.

https://ria.ru/20200516/1571533779.html

https://ria.ru/20200703/1573842412.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, россия, шоу-бизнес, максим фадеев