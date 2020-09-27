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У первого вылечившегося от ВИЧ человека обнаружили рак в последней стадии
У американца Тимоти Рэй Брауна, первого в истории излечившегося от ВИЧ человека, обнаружили рак крови в последней стадии, сообщает Associated Press. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T03:20
2020-09-27T10:29
рак
здоровье
калифорния
вич
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. </strong>У американца Тимоти Рэй Брауна, первого в истории излечившегося от ВИЧ человека, обнаружили рак крови в последней стадии, сообщает <a href="https://apnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Associated Press</a>.Мужчина, известный также как "берлинский пациент", в 2007 году прошел процедуру пересадки костного мозга для борьбы с лейкемией, что позволило ему победить рак, а также и ВИЧ-инфекцию, которой он был болен. Это произошло из-за того, что у донора костного мозга было редкая естественная устойчивость к вирусу иммунодефицита человека.С тех пор у него в организме не обнаруживали никаких признаков ВИЧ. Но лейкемия вернулась в 2019 году и широко распространилась по организму. В настоящее время Браун находится в хосписе в <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорнии</a>.Сейчас подтверждено лишь два случая полного излечения от вируса иммунодефицита человека. Вторым из них стало излечение "лондонского пациента" в этом году. Как сообщалось, положительного эффекта в борьбе с заболеванием удалось добиться также благодаря трансплантации костного мозга.
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калифорния
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рак, здоровье, калифорния, вич, в мире

У первого вылечившегося от ВИЧ человека обнаружили рак в последней стадии

03:20 27.09.2020 (обновлено: 10:29 27.09.2020)
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© AP Photo / Manuel ValdesАмериканец Тимоти Рэй Браун, первый в истории излечившийся от ВИЧ человека
Американец Тимоти Рэй Браун, первый в истории излечившийся от ВИЧ человека - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© AP Photo / Manuel Valdes
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. У американца Тимоти Рэй Брауна, первого в истории излечившегося от ВИЧ человека, обнаружили рак крови в последней стадии, сообщает Associated Press.
Мужчина, известный также как "берлинский пациент", в 2007 году прошел процедуру пересадки костного мозга для борьбы с лейкемией, что позволило ему победить рак, а также и ВИЧ-инфекцию, которой он был болен. Это произошло из-за того, что у донора костного мозга было редкая естественная устойчивость к вирусу иммунодефицита человека.
С тех пор у него в организме не обнаруживали никаких признаков ВИЧ. Но лейкемия вернулась в 2019 году и широко распространилась по организму. В настоящее время Браун находится в хосписе в Калифорнии.
Сейчас подтверждено лишь два случая полного излечения от вируса иммунодефицита человека. Вторым из них стало излечение "лондонского пациента" в этом году. Как сообщалось, положительного эффекта в борьбе с заболеванием удалось добиться также благодаря трансплантации костного мозга.
Т-киллер - клетка иммунной системы, убивающая вирус - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
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ракЗдоровьеКалифорнияВИЧВ мире
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