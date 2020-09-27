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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200927/protest-1577853449.html
В Минске завершилась акция протеста
Участники несанкционированной акции оппозиции в Минске дошли по проспекту Независимости до микрорайона Уручье и решили завершить манифестацию, передает... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T19:14
2020-09-27T19:14
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 27 сен - РИА Новости.</strong> Участники несанкционированной акции оппозиции в Минске дошли по проспекту Независимости до микрорайона Уручье и решили завершить манифестацию, передает корреспондент РИА Новости.Перейдя МКАД и дойдя по проспекту до конечной станции минского метро "Уручье", участники манифестации стали скандировать "Расходимся" и покинули проезжую часть. Группами они пошли во дворы и в метро, которое оказалось закрытым.Силовики на протяжении всего пути проводили точечные задержания, отправив в микроавтобусы нескольких участников. Всего воскресная акция продолжалась более четырех часов. Участники прошли шествием по проспекту Машерова, улице Максима Богдановича, Свердлова и проспекту Независимости.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html
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минск
белоруссия
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске завершилась акция протеста

19:14 27.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Участники несанкционированной акции оппозиции в Минске дошли по проспекту Независимости до микрорайона Уручье и решили завершить манифестацию, передает корреспондент РИА Новости.
Перейдя МКАД и дойдя по проспекту до конечной станции минского метро "Уручье", участники манифестации стали скандировать "Расходимся" и покинули проезжую часть. Группами они пошли во дворы и в метро, которое оказалось закрытым.
Сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко на форуме Союза женщин в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 08:00Протесты в Белоруссии
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Силовики на протяжении всего пути проводили точечные задержания, отправив в микроавтобусы нескольких участников. Всего воскресная акция продолжалась более четырех часов. Участники прошли шествием по проспекту Машерова, улице Максима Богдановича, Свердлова и проспекту Независимости.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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