В Минске завершилась акция протеста
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Участники несанкционированной акции оппозиции в Минске дошли по проспекту Независимости до микрорайона Уручье и решили завершить манифестацию, передает корреспондент РИА Новости.
Перейдя МКАД и дойдя по проспекту до конечной станции минского метро "Уручье", участники манифестации стали скандировать "Расходимся" и покинули проезжую часть. Группами они пошли во дворы и в метро, которое оказалось закрытым.
Силовики на протяжении всего пути проводили точечные задержания, отправив в микроавтобусы нескольких участников. Всего воскресная акция продолжалась более четырех часов. Участники прошли шествием по проспекту Машерова, улице Максима Богдановича, Свердлова и проспекту Независимости.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.