Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200927/protest-1577849167.html
В Минске протестующие перекрыли проспект Независимости
Многотысячная колонна участников несанкционированной акции оппозиции в Минске перекрыла проспект Независимости, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T17:27
2020-09-27T17:27
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577848366_0:0:3174:1786_1400x0_80_0_0_c46a1df7ef678864b65b0569dcb6d516.jpg
<strong>МИНСК, 27 сен - РИА Новости.</strong> Многотысячная колонна участников несанкционированной акции оппозиции в Минске перекрыла проспект Независимости, передает корреспондент РИА Новости.Колонна манифестантов вышла на проспект с улицы Сурганова, и головная часть долго решала, в какую сторону двинуться - в сторону центра, где площадь Победы и дом правительства, или в противоположную - в сторону области. Небольшая группа двинулась в центр города, однако, когда основная часть колонны пошла в область, все вернулись туда же.Из центра по проспекту ехала колонна микроавтобусов с силовиками, но не доезжая пересечения с улицей Сурганова, развернулась.Теперь колонна движется по проспекту в сторону Уручья. Примерно через восемь километров по этой дороге находится база ОМОН.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200927/sudba-1577827450.html
https://ria.ru/20200927/belorussiya-1577846767.html
5
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577848366_381:0:3112:2048_1400x0_80_0_0_d9e66e2da71b3cf58af85fedb398e52d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

В Минске протестующие перекрыли проспект Независимости

17:27 27.09.2020
2369
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Многотысячная колонна участников несанкционированной акции оппозиции в Минске перекрыла проспект Независимости, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна манифестантов вышла на проспект с улицы Сурганова, и головная часть долго решала, в какую сторону двинуться - в сторону центра, где площадь Победы и дом правительства, или в противоположную - в сторону области. Небольшая группа двинулась в центр города, однако, когда основная часть колонны пошла в область, все вернулись туда же.
Участники акции и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 02:48Протесты в Белоруссии
Глава МИД Белоруссии рассказал, кто решит судьбу страны
Из центра по проспекту ехала колонна микроавтобусов с силовиками, но не доезжая пересечения с улицей Сурганова, развернулась.
Теперь колонна движется по проспекту в сторону Уручья. Примерно через восемь километров по этой дороге находится база ОМОН.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Сотрудники ОМОНа во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 16:31Протесты в Белоруссии
В Минске начались задержания протестующих
201021364
Обсудить5
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Сотрудники милиции и участники акции протеста в Минске
В Белоруссии задержали более ста участников акций протеста
Сотрудники ОМОНа во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
В Минске начались задержания протестующих
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Жителям Вильнюса раздадут йод "на случай аварии на БелАЭС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Пашинян допустил признание независимости Карабаха
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Лукашенко ответил на призыв Макрона уйти в отставку
Акции протеста оппозиции в Минске
Президент Чехии усомнился в необходимости повторных выборов в Белоруссии
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
В Белоруссии задержали около 200 протестующих
Милиция Белоруссии
В Могилеве против протестующих применили спецсредства
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
ОМОН задерживает оставшихся участников протеста в минском Уручье
Американский актер Дуэйн Джонсон
Дуэйн "Скала" Джонсон публично поддержал Джо Байдена
Военнослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта
Армения заявила о 16 погибших военных при столкновениях в Карабахе
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
В Минске протестующие выдвинулись в сторону базы ОМОН в Уручье
Дмитрий Мезенцев
Посол России прокомментировал заявления ЕС об инаугурации Лукашенко
Сотрудники милиции и участники акции протеста в Минске
В Минске милиция предупредила протестующих о возможном применении силы
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Пашинян позвонил Путину обсудить обострение в Карабахе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37Россия по праву гордится создателями своей атомной отрасли, отметил Путин
02:37Японский министр провел осмотр Южных Курил издалека
02:33Россия будет укреплять потенциал атомной отрасли, заявил Путин
02:30Путин оценил роль работников атомной отрасли в обеспечении обороны России
02:28Путин: АЭС работают на репутацию России как страны высоких технологий
02:24Путин рассказал об эффективности атомной отрасли России на фоне COVID-19
02:03Названы необычные признаки приближающегося инсульта
02:00Как не заболеть вирусной инфекцией? Пять лайфхаков
01:43Ереван показал кадры уничтожения азербайджанской военной колонны
01:40Стали известны даты саммита "Большой двадцатки"
01:36Форум регионов России и Белоруссии впервые пройдет онлайн из-за COVID-19
01:19Матвиенко оценила сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией
01:12Трамп прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
01:10Россия "доверяет мудрости белорусского народа", заявила Матвиенко
01:05На МКС увеличилась скорость утечки воздуха
00:47Байден прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
00:41Глава МИД Армении обсудил ситуацию в Карабахе с замгоссекретаря США
00:26В Москве и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за COVID-19
00:18Назван регион с самым здоровым образом жизни
00:05Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года
Лента новостейМолния