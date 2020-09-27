В Минске протестующие перекрыли проспект Независимости
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Многотысячная колонна участников несанкционированной акции оппозиции в Минске перекрыла проспект Независимости, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна манифестантов вышла на проспект с улицы Сурганова, и головная часть долго решала, в какую сторону двинуться - в сторону центра, где площадь Победы и дом правительства, или в противоположную - в сторону области. Небольшая группа двинулась в центр города, однако, когда основная часть колонны пошла в область, все вернулись туда же.
Из центра по проспекту ехала колонна микроавтобусов с силовиками, но не доезжая пересечения с улицей Сурганова, развернулась.
Теперь колонна движется по проспекту в сторону Уручья. Примерно через восемь километров по этой дороге находится база ОМОН.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
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