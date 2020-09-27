https://ria.ru/20200927/protest-1577844749.html

В Гомеле против протестующих применили слезоточивый газ

Милиция применила слезоточивый газ против участников несанкционированной акции в Гомеле, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления внутренних... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T15:44

2020-09-27T15:44

2020-09-27T17:30

протесты в белоруссии

белоруссия

гомель

в мире

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<strong>МИНСК, 27 сен — РИА Новости.</strong> Милиция применила слезоточивый газ против участников несанкционированной акции в <a href="http://ria.ru/location_Homyel/" target="_blank">Гомеле</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления внутренних дел."Оружие в отношении протестующих не применялось. Применялись технические устройства, которые вызывают громкий хлопок и вспышку света. Пришлось применить также слезоточивый газ, поскольку некоторые люди вели себя неадекватно", — сказал представитель ведомства.Сегодня в разных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> снова проходят акции протеста. Наиболее масштабную из них оппозиция проводит в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>.Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.Сначала митинги жестко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Двадцать третьего сентября во Дворце независимости в Минске прошла инаугурация Лукашенко. Это спровоцировало новую волну протестов, которые правоохранители вновь разогнали с применением силовых методов и водометов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200927/sudba-1577827450.html

https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577825042.html

ftfeshnik Правильно сделали. 211

Serge Khon Лукашенко может и смертную казнь применить-за призывы и использование админресурса в целях подрыва целостности Государства.Вот тогда Тихановская реально взвоет-ей у плиты стоять и тихонечко браниться а не заигрывать с Госдепом США. 144

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, гомель, в мире