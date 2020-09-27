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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200927/protest-1577844749.html
В Гомеле против протестующих применили слезоточивый газ
Милиция применила слезоточивый газ против участников несанкционированной акции в Гомеле, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления внутренних... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T15:44
2020-09-27T17:30
протесты в белоруссии
белоруссия
гомель
в мире
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<strong>МИНСК, 27 сен — РИА Новости.</strong> Милиция применила слезоточивый газ против участников несанкционированной акции в <a href="http://ria.ru/location_Homyel/" target="_blank">Гомеле</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления внутренних дел."Оружие в отношении протестующих не применялось. Применялись технические устройства, которые вызывают громкий хлопок и вспышку света. Пришлось применить также слезоточивый газ, поскольку некоторые люди вели себя неадекватно", — сказал представитель ведомства.Сегодня в разных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> снова проходят акции протеста. Наиболее масштабную из них оппозиция проводит в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>.Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.Сначала митинги жестко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Двадцать третьего сентября во Дворце независимости в Минске прошла инаугурация Лукашенко. Это спровоцировало новую волну протестов, которые правоохранители вновь разогнали с применением силовых методов и водометов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200927/sudba-1577827450.html
https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577825042.html
Правильно сделали.
211
Лукашенко может и смертную казнь применить-за призывы и использование админресурса в целях подрыва целостности Государства.Вот тогда Тихановская реально взвоет-ей у плиты стоять и тихонечко браниться а не заигрывать с Госдепом США.
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белоруссия
гомель
РИА Новости
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белоруссия, гомель, в мире

В Гомеле против протестующих применили слезоточивый газ

15:44 27.09.2020 (обновлено: 17:30 27.09.2020)
49314
© РИА НовостиАкции протеста оппозиции в Гомеле
Акции протеста оппозиции в Гомеле - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 сен — РИА Новости. Милиция применила слезоточивый газ против участников несанкционированной акции в Гомеле, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления внутренних дел.
"Оружие в отношении протестующих не применялось. Применялись технические устройства, которые вызывают громкий хлопок и вспышку света. Пришлось применить также слезоточивый газ, поскольку некоторые люди вели себя неадекватно", — сказал представитель ведомства.
Участники акции и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 02:48Протесты в Белоруссии
Глава МИД Белоруссии рассказал, кто решит судьбу страны
Сегодня в разных городах Белоруссии снова проходят акции протеста. Наиболее масштабную из них оппозиция проводит в Минске.
Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.
Сначала митинги жестко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Двадцать третьего сентября во Дворце независимости в Минске прошла инаугурация Лукашенко. Это спровоцировало новую волну протестов, которые правоохранители вновь разогнали с применением силовых методов и водометов.
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Участники акция протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 22:08Распространение нового коронавируса
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36312851696
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Протесты в БелоруссииБелоруссияГомельВ мире
Популярные комментарии
Правильно сделали.
27 сентября, 15:51
ftfeshnikftfeshnik
164011441
Лукашенко может и смертную казнь применить-за призывы и использование админресурса в целях подрыва целостности Государства.Вот тогда Тихановская реально взвоет-ей у плиты стоять и тихонечко браниться а не заигрывать с Госдепом США.
27 сентября, 16:12
Serge KhonSerge Khon
107410029
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