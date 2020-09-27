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Более 200 тысяч человек привились от гриппа в мобильных пунктах Москвы
Прививки от гриппа в мобильных пунктах в Москве сделали уже более 210 тысяч человек, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T09:24
2020-09-27T09:24
московское центральное кольцо (мцк)
москва
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Прививки от гриппа в мобильных пунктах в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> сделали уже более 210 тысяч человек, сообщается на <a href="https://www.mos.ru/" target="_blank">сайте мэра</a> Москвы.Отмечается, что самые популярные мобильные пункты вакцинации от гриппа находятся около станций метро "Речной вокзал" и "Планерная". Здесь привились уже более семи тысяч горожан.Кроме того, большим спросом пользуется пункт железнодорожной станции Крюково, где привились 6,5 тысячи москвичей.Сегодня в столице работают свыше 50 мобильных прививочных пунктов около 39 станций метро, двух станций <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskoe_centralnoe_kolco_MCK/" target="_blank" data-auto="true">МЦК</a>, двух железнодорожных платформ и в четырех центрах госуслуг "Мои документы".
https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577748729.html
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московское центральное кольцо (мцк), москва, общество

Более 200 тысяч человек привились от гриппа в мобильных пунктах Москвы

09:24 27.09.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМедик делает прививку с вакциной
Медик делает прививку с вакциной - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Прививки от гриппа в мобильных пунктах в Москве сделали уже более 210 тысяч человек, сообщается на сайте мэра Москвы.
Отмечается, что самые популярные мобильные пункты вакцинации от гриппа находятся около станций метро "Речной вокзал" и "Планерная". Здесь привились уже более семи тысяч горожан.
"Все больше жителей города выбирают мобильные пункты как место, где можно сделать прививку от гриппа. Здесь привились уже более 210 тысяч человек", - сообщается на сайте со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса социального развития.
Кроме того, большим спросом пользуется пункт железнодорожной станции Крюково, где привились 6,5 тысячи москвичей.
Сегодня в столице работают свыше 50 мобильных прививочных пунктов около 39 станций метро, двух станций МЦК, двух железнодорожных платформ и в четырех центрах госуслуг "Мои документы".
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Московское центральное кольцо (МЦК)МоскваОбщество
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