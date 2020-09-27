https://ria.ru/20200927/privivki-1577830861.html
Более 200 тысяч человек привились от гриппа в мобильных пунктах Москвы
Прививки от гриппа в мобильных пунктах в Москве сделали уже более 210 тысяч человек, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T09:24
2020-09-27T09:24
2020-09-27T09:24
московское центральное кольцо (мцк)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Прививки от гриппа в мобильных пунктах в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> сделали уже более 210 тысяч человек, сообщается на <a href="https://www.mos.ru/" target="_blank">сайте мэра</a> Москвы.Отмечается, что самые популярные мобильные пункты вакцинации от гриппа находятся около станций метро "Речной вокзал" и "Планерная". Здесь привились уже более семи тысяч горожан.Кроме того, большим спросом пользуется пункт железнодорожной станции Крюково, где привились 6,5 тысячи москвичей.Сегодня в столице работают свыше 50 мобильных прививочных пунктов около 39 станций метро, двух станций <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskoe_centralnoe_kolco_MCK/" target="_blank" data-auto="true">МЦК</a>, двух железнодорожных платформ и в четырех центрах госуслуг "Мои документы".
https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577748729.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московское центральное кольцо (мцк), москва, общество